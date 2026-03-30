'프로젝트 헤일메리', 115만 돌파…2026년 개봉 외화 최고 성적

영화 '프로젝트 헤일메리'가 2026년 개봉한 외화 중 최고 흥행 성적을 달성했다.



30일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 '프로젝트 헤일메리'는 지난 27일부터 29일까지 전국 39만 1,850명을 동원해 주말 박스오피스 2위에 올랐다. 누적 관객 수는 115만 662명.



지난 18일 개봉한 '프로젝트 헤일메리'는 개봉 11일 만에 100만 관객을 돌파했다. 2026년 개봉한 외화 중에서 가장 높은 성적이며, 지난해 500만 흥행을 기록한 'F1 더 무비'의 100만 돌파 시점보다 이틀 빠른 속도다.



'프로젝트 헤일메리'는 기억 없이 우주 한복판에서 혼자 깨어난 그레이스가 종말의 위협을 맞이할 인류를 구할 마지막 미션을 수행하게 되는 여정을 그린 작품으로 '레고 무비' 시리즈를 연출한 필 로드, 크리스 밀러 감독이 메가폰을 잡고 '노트북' '라라랜드' 등으로 잘 알려진 라이언 고슬링과 '추락의 해부', '존 오브 인터레스트'에서 활약한 산드라 휠러가 주연을 맡았다.



영화의 입소문이 퍼지면서 영화 속 비하인드를 직접 파헤치고, 캐릭터 '로키'의 말투를 따라하며 호평 리뷰를 작성하는 등 과몰입관객도 증가하고 있다. 더불어 원작 소설이 베스트셀러 1위에 오르는 등 서점가에서도 선전하고 있다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)