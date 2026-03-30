대항해 시대의 비극, 우주에서 반복하지 않으려면? [취재파일]

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Q. 전 세계적인 우주 패권 경쟁 속에서 대한민국의 우주 개발 로드맵은 무엇이며, 구체적으로 어떤 계획을 그리고 있는지 궁금합니다.

Q. 말씀하신 대로 지금이 우주 대항해 시대의 초입이라면, 후발 주자인 대한민국은 어떤 전략으로 이 경쟁에 뛰어들어야 할까요?

Q. 우리가 잘하는 기술을 우주로 올리는 것이 전략이라면, 그 기술들이 마음껏 달릴 수 있는 '판'도 깔아줘야 할텐데요. 대한민국이 우주 선도국으로 도약하기 위해 가장 먼저 닦아야 할 '우주판 고속도로'는 무엇인가요?

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Q. 고속도로(인프라)가 닦여도 그 위를 달릴 '자동차(기업)'들이 없다면 소용없을 텐데요. 우리 민간 기업과 스타트업들이 뉴스페이스 시대의 주인공으로 성장하는 것이 무엇보다 중요해 보입니다.

Q. 마지막 질문입니다. 그럼에도 불구하고 우주가 여전히 나와는 먼 이야기, 혹은 막연한 미래의 일이라고 느끼는 분들도 계실 것 같습니다. 그런 분들께 우주의 가치를 어떻게 설득하시겠습니까?

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