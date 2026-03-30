BTS '아리랑' 빌보드 200 1위 진입…앨범 차트 7번째 정상

▲ 방탄소년단

BTS의 새 앨범 '아리랑'이 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드200' 1위에 올랐습니다.빌보드는 공식 홈페이지를 통해 BTS의 '아리랑'이 4월 4일자 빌보드 200 차트에 1위로 진입했다고 밝혔습니다.빌보드측은 BTS '아리랑'이 64만 1천 앨범 유닛으로 1위에 올랐다면서, 이는 '빌보드 200'이 앨범 유닛으로 집계를 시작한 2014년 12월 이래 역대 그룹 최고치라고 밝혔습니다.빌보드200 차트는 실물 음반과 디지털 앨범 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 환산한 수치 (SEA) 디지털 음원 다운로드 횟수를 환산한 수치 (TES)를 합산한 앨범 유닛으로 순위를 매깁니다.이 가운데 앨범 판매량은 53만 2천 장으로, BTS는 '톱 앨범 세일즈' 차트에서 통산 일곱 번째 1위에 올랐습니다.SEA는 9만 5천 장으로 BTS의 역대 앨범 가운데 가장 많은 스트리밍을 기록했습니다.빌보드는 "BTS가 지난해 약 400만 앨범 유닛으로 진입한 테일러 스위프트의 '더 라이프 오브 어 쇼걸' (The Life of a Showgirl) 이후 가장 많은 앨범 유닛을 기록했다"고 설명했습니다.앨범 판매량 53만 2천 장 가운데 실물 음반이 51만 6천 장을 차지했고, 그중에서 LP가 20만 8천 장이었습니다.이는 전산 집계를 시작한 1991년 이래 그룹으로서는 가장 많은 LP 판매량이자 1∼5위를 차지한 테일러 스위프트에 이어 여섯 번째로 많은 주간 LP 판매량이라고 빌보드는 전했습니다.BTS가 '빌보드 200'에서 1위를 기록한 것은 '아리랑'이 일곱 번째입니다.앞서 지난 2018년 '러브 유어셀프 전 티어'(LOVE YOURSELF 轉 Tear)로 케이팝 사상 최초로 '빌보드 200' 1위를 기록한 이래, '러브 유어셀프 결 앤서' (LOVE YOURSELF 結 ANSWER·2018년), '맵 오브 더 솔 : 페르소나' (MAP OF THE SOUL : PERSONA·2019년), '맵 오브 더 솔 : 7' (MAP OF THE SOUL : 7·2020년), '비'(BE·2020년), '프루프'(Proof·2022년)까지 앨범 여섯 장을 이 차트 정상에 올려놓았습니다.BTS의 5집 '아리랑'은 지난 28일 영국 오피셜 앨범 차트 '톱 100'에서도 1위를 차지한 바 있습니다.BTS는 5집 타이틀곡 '스윔'(SWIM)으로 이르면 31일 오전 발표될 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 정상에도 도전합니다.