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박지훈, 가수 본업으로 컴백…"몽환적 눈빛이 다했다"

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작성 2026.03.30 09:55 조회수
박지훈

가수 겸 배우 박지훈이 독보적인 무드로 컴백 신호탄을 쏘아 올렸다.

박지훈은 30일 0시 소속사 YY엔터테인먼트 공식 SNS 계정을 통해 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT(리플렉트)'의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

공개된 포토 속 박지훈은 은은한 주황빛 헤어 컬러로 시선을 사로잡았다. 자연스러운 표정과 몽환적인 눈빛, 미니멀한 스타일링이 어우러지며 특유의 섬세하고 미소년적인 분위기를 극대화했다.
박지훈
박지훈

특히 입술 위 별 모양 오브제를 더해 감각적인 포인트를 살리면서도, 순수함과 성숙함이 공존하는 매력을 배가시켜 이번 신보에 대한 궁금증을 자극했다.

또 다른 사진에서는 따뜻한 색감의 조명 아래 침대 위에 몸을 웅크린 채 앉거나 누워 아련한 눈빛을 드러냈다. 내면의 감정을 담아낸 듯한 깊은 여운이 보는 이들에게 강렬한 인상을 남겼다.

첫 콘셉트 포토를 통해 박지훈의 변화된 비주얼이 처음 베일을 벗은 가운데, 향후 공개될 콘셉트 포토에서는 또 어떤 반전 매력을 선보일지 팬들의 이목이 집중되고 있다.

박지훈의 첫 번째 싱글 앨범 'RE:FLECT'는 지나온 시간과 그 속에 남아 있는 감정들을 다시 마주하며, 현재의 자신을 비추어보는 과정을 담아낸 앨범이다. 오는 4월 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
박지훈

사진 = YY엔터테인먼트 제공

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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