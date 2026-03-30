윤택, 부친상 비보…"아빠가 나를 어떻게 키웠대" 먹먹한 고백

개그맨 윤택(본명 임윤택)이 부친상을 당했다.
소속사 디씨엘이엔티는 지난 29일 "윤택 씨의 부친 임종각 님께서 금일 오전 지병으로 투병하시던 중 향년 83세로 별세하셨다"며 "윤택 씨는 현재 큰 슬픔 속에서 가족들과 함께 빈소를 지키고 있다"고 밝혔다.
윤택은 최근까지도 아버지를 향한 깊은 애정을 드러내왔다. 지난 25일 방송된 유 퀴즈 온 더 블럭에 출연한 그는 위독한 부친의 건강 상태를 언급하며 눈물을 쏟아 시청자들의 안타까움을 자아냈다.
특히 한 달 전 공개된 개인 유튜브 채널 '윤택TV' 영상에서도 부친을 향한 애틋한 마음이 고스란히 담겼다. 윤택은 강화도 인근 섬을 찾은 영상에서 음식을 접한 뒤 아버지를 떠올리며 "우리 아버지가 진짜 좋아하시거든요. 김치가 김장 속에서 허옇게 변한 거"라며 "이걸 갖다 드리면 힘이 날 것 같다"고 말하며 음식을 준비해 병원에 있는 아버지를 찾아갔다.
당시 윤택은 아버지와 함께 식사를 하며 "우리 아빠랑 엄마가 나 때문에 고생 엄청 많이 했다"며 부모를 향한 고마움을 전하기도 했다.
소속사 측은 "아티스트가 가족들과 함께 고인의 마지막 가는 길을 정중히 배웅할 수 있도록 배려를 부탁드린다"며 "예정된 스케줄은 관계자들의 양해를 구하고 조정 중"이라고 전했다.
고인의 빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장 17호실에 마련됐다. 발인은 오는 3월 31일 오전 7시 20분이며, 장지는 충남 당진이다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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