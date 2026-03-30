윤택, 부친상 비보…"아빠가 나를 어떻게 키웠대" 먹먹한 고백

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개그맨 윤택(본명 임윤택)이 부친상을 당했다.소속사 디씨엘이엔티는 지난 29일 "윤택 씨의 부친 임종각 님께서 금일 오전 지병으로 투병하시던 중 향년 83세로 별세하셨다"며 "윤택 씨는 현재 큰 슬픔 속에서 가족들과 함께 빈소를 지키고 있다"고 밝혔다.윤택은 최근까지도 아버지를 향한 깊은 애정을 드러내왔다. 지난 25일 방송된 유 퀴즈 온 더 블럭에 출연한 그는 위독한 부친의 건강 상태를 언급하며 눈물을 쏟아 시청자들의 안타까움을 자아냈다.특히 한 달 전 공개된 개인 유튜브 채널 '윤택TV' 영상에서도 부친을 향한 애틋한 마음이 고스란히 담겼다. 윤택은 강화도 인근 섬을 찾은 영상에서 음식을 접한 뒤 아버지를 떠올리며 "우리 아버지가 진짜 좋아하시거든요. 김치가 김장 속에서 허옇게 변한 거"라며 "이걸 갖다 드리면 힘이 날 것 같다"고 말하며 음식을 준비해 병원에 있는 아버지를 찾아갔다.당시 윤택은 아버지와 함께 식사를 하며 "우리 아빠랑 엄마가 나 때문에 고생 엄청 많이 했다"며 부모를 향한 고마움을 전하기도 했다.소속사 측은 "아티스트가 가족들과 함께 고인의 마지막 가는 길을 정중히 배웅할 수 있도록 배려를 부탁드린다"며 "예정된 스케줄은 관계자들의 양해를 구하고 조정 중"이라고 전했다.고인의 빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장 17호실에 마련됐다. 발인은 오는 3월 31일 오전 7시 20분이며, 장지는 충남 당진이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)