카이스트 이장원도 속았다…'TV동물농장'이 만든 AI 가짜 동물 영상, 동시간대 시청률 1위

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SBS 'TV 동물농장'이 새롭게 선보인 AI 동물 퀴즈쇼 특별 기획 'AI VS TV 동물농장, 가짜를 찾아라!'가 믿을 수 없는 영상으로 놀라움을 자아내며 동시간대 시청률 1위 자리를 지켰다.지난 29일 방송된 'TV동물농장'은 시청률 4.8%, 최고 5.4%(닐슨코리아 수도권 가구 기준)를 기록하며 동시간대 1위를 기록했다. 특히 'AI VS TV동물농장, 가짜를 찾아라!' 특집은 25년간 축적된 'TV동물농장'의 방대한 자료와 최신 AI 기술을 결합한 코너로, 진짜와 가짜를 가려내는 색다른 재미를 선사했다.'TV 동물농장'의 AI 찾기 이번 도전자는 가수 이장원-이다해 부부였다. 카이스트 출신 이장원은 한번도 AI영상에 속은 적 없다며 자신감을 보였고 배다해는 "동물을 좀 더 사랑하는 사람은 거뜬히 맞춘다"며 시작 전부터 승부욕을 불태웠다.첫 번째 OX 문제부터 반전이 이어졌다. 워터 슬라이드를 타는 악어 영상의 정체는 사실 원숭이를 AI로 변형한 가짜 영상이었다. 예상치 못한 결과에 이다해가 먼저 승리를 가져갔고, 이장원은 "갑자기 아무것도 자신이 없다"며 흔들리는 모습을 보였다. 이어진 문제에서는 집안일을 하는 라쿤이 AI 영상으로 밝혀지며 이장원이 반격에 성공했고, 김치를 먹는 원숭이는 실제 영상으로 드러나며 점수는 2:1로 역전됐다.특히 '스님이 사랑한 동물' 시리즈는 시청자들의 혼란을 극대화했다. 스님을 따르는 타조, 다과를 즐기는 반달곰, 함께 생활하는 다람쥐, 그리고 겸상하는 돼지까지 등장하며 현실과 AI의 경계가 무너졌다. 그러나 해당 영상의 진짜 주인공은 돼지가 아닌 '호랑이'로 밝혀져 모두를 놀라게 했다. 부부는 "호랑이로 나왔어도 못 믿었을 것"이라며 감탄을 쏟아냈다.마지막 'AI 영상을 찾아라' 문제에서는 웃는 미어캣, 밥 주면 화내는 개, 눈물 흘리는 개가 제시됐다. 정답은 단 하나의 가짜 영상인 '웃는 미어캣'. 미어캣은 표정으로 감정을 드러내지 않는 동물이기 때문에, 웃는 모습 자체가 AI 합성이었던 것. 예상 밖 결과에 두 사람 모두 오답을 선택하며 긴장감을 더했다.최종 승리를 거둔 이장원은 "AI와 실제 영상을 번갈아 보니, 진짜가 주는 감동은 확실히 있는 것 같다"고 소감을 전했다.한편, SBS 'TV 동물농장'은 매주 일요일 오전 9시 30분 방송된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)