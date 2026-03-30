앤디 김, 트럼프의 지상군 파병 검토에 "너무 위험한 작전"

▲ 앤디 김 미국 연방 상원의원

앤디 김 미국 연방 상원의원(민주·뉴저지)은 29일(현지 시간) 도널드 트럼프 대통령이 이란 전쟁 와중에 대규모 지상군 투입을 검토하는 것과 관련, "우리는 이란에 지상군을 배치해서는 안 된다. 이는 너무 위험한 작전"이라고 말했습니다.한국계 첫 미 연방 상원의원인 김 의원은 이날 CNN 방송에 출연, "이(트럼프의 지상군 파병 검토)는 내가 의회뿐 아니라 정부에서 근무한 기간을 통틀어 가장 중대한 순간 중 하나"라며 반대 입장을 분명히 했습니다.미군은 현재 이란 주변에 해병대와 공수부대 등 7천 명 규모의 지상전 병력을 배치했으며, 트럼프 대통령은 아직 결정을 내리지 않은 상태라는 미국 언론의 보도가 나온 바 있습니다.김 의원은 지상군 투입 목적이 이란 내에 남아 있는 농축 우라늄 확보를 위한 것일 경우에 대해 진지 구축 및 식량 등 필요한 군수 조달 문제를 지적했습니다.그는 또 "이라크와 아프가니스탄에서 전사한 미군 병사의 절반 이상이 이란이 지원하는 민병대가 자주 설치한 급조폭발물(IED)에 의해 죽었다. 탄도미사일 때문만은 아니었다"며 "따라서 지상군을 이런 방식으로 투입하는 것은 매우 위험하다"고 강조했습니다.김 의원은 트럼프 대통령이 의회에 이란 전쟁 관련 승인을 얻지 못한 점을 짚은 뒤 "트럼프가 승인을 얻기 위해 미국 국민 앞에 나서지 않는 데에 이유가 있다. 그는 국민이 무엇을 느끼는지 알고 있기 때문"이라며 "국민은 이 전쟁을 원하지 않으며 생활 비용을 낮추는 데 집중하는 정부를 원한다"고 말했습니다.한편, 김 의원은 이민세관단속국(ICE) 예산 및 세관국경보호국(CBP) 일부 예산안이 포함되지 않은 국토안보부(DHS) 예산안이 상원에서 만장일치로 통과된 이후 공화당 소속 마이크 존슨 하원의장의 거부로 인해 하원에서 처리되지 못한 데 대해 "하원 본회의 표결에 부쳐졌더라면 통과됐을 것"이라고 했습니다.이어 "바로 그 법안이 민주당과 일부 공화당 의원의 지지를 받아 통과된다면 존슨 하원의장은 아마도 의장직을 잃었거나 적어도 그 직위에 대한 의문이 제기됐을 것"이라며 "따라서 지금 공항에서 (보안 검색을 받기 위해) 줄을 서 있는 미국인들은 존슨 의장이 현재 여러분이 겪는 고통보다 자신의 직위를 더 중요하게 여겼기 때문이라는 점을 알아야 한다"고 덧붙였습니다.김 의원은 아울러 11월 미국 중간선거를 앞두고 척 슈머 원내대표의 협상 스타일과 선거 전략에 우려가 커지면서 민주당 일부 의원들이 슈머 원내대표의 사퇴 방안을 논의 중이라는 것과 관련, "나는 민주당이 단결할 때 가장 강력하다고 확신한다. 그리고 우리는 지금 단결돼 있다"며 슈머 원내대표에 대한 지지 의사를 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)