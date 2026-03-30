'강등 위기' 토트넘, 44일·7경기 만에 투도르 감독 경질

▲ 토트넘에서 경질된 이고르 투도르 감독

강등 위기에 몰린 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼가 이고르 투도르(47) 감독을 44일 만에 성적 부진으로 경질했습니다.토트넘 구단은 30일(한국시간) 홈페이지를 통해 "투도르 감독과 곧바로 헤어지기로 상호합의를 마쳤다"며 "지난 6주 동안 수고해준 투도르 감독에게 감사의 말을 전합니다. 새로운 감독은 적절한 시기에 공지할 예정"이라고 발표했습니다.이로써 지난 2월 14일 프랑크 토마스 감독의 후임으로 토트넘의 지휘봉을 잡은 투도르 감독은 44일 동안 7경기(1승 1무 5패)만 치르고 팀을 떠나게 됐습니다.지난해 10월 유벤투스(이탈리아)에서 8경기 연속 무승 끝에 경질됐던 투도르 감독은 지난달 토트넘 사령탑을 맡아 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 1, 2차전(1승 1패)과 EPL 5경기(1무 4패)를 치러 단 1승만 거뒀습니다.특히 투도르 감독은 역대 EPL에서 최소 5경기 이상을 지휘하고도 단 1승도 따내지 못한 6명의 사령탑 가운데 한 명으로 토트넘을 떠나는 불명예까지 떠안게 됐습니다.토트넘(승점 30)은 EPL 17위까지 추락, 강등권(18~20위)의 마지노선인 18위 웨스트햄(29점)에 단 1점 차로 추격을 당하며 강등 위기에 빠졌습니다.토트넘은 투도르 감독이 재임하던 짧은 기간 동안 공수 지표에서 하락세를 보였습니다.투도르 감독 체제에서 토트넘은 프랑크 감독 시절(11.1개)보입니다 경기당 평균 슈팅(11.6개)이 소폭 늘었지만, 오히려 득점은 1.4골에서 0.8골로 떨어졌고, 기대 득점 역시 1.1골에서 1.0골로 하락하는 등 공격 지표가 하락했습니다.토트넘은 투도르 감독 재임 기간에 EPL 팀 가운데 세 번째로 낮은 기대 득점과 다섯 번째로 많은 슈팅 허용, 두 번째로 높은 기대 실점을 기록하며 추락의 길을 걸었습니다.결국 강등권을 코앞에 둔 토트넘은 투도르 감독을 빠르게 경질하고, 새로운 사령탑 물색에 나섰습니다.영국 공영방송 BBC는 소식통을 인용해 "토트넘이 로베르토 데 제르비 감독(46)을 후임으로 선임하기 위해 설득 작업에 나섰다"라고 전했습니다.지난 2월 마르세유(프랑스)와 결별한 데 제르비 감독은 골키퍼에서 시작되는 짧은 패스를 통한 빌드업에 집중하면서 공격적인 점유율을 기반으로 강력한 전방 압박을 펼치는 전술로 유명합니다.데 제르비 감독은 2022년 9월부터 2024년 6월까지 브라이턴 앤드 호브 앨비언을 지휘하며 EPL 무대도 경험했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)