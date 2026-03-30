'친 트럼프' 중량급 맷 게이츠·배넌, 보수행사서 지상전 신중론

▲ 텍사스서 열린 CPAC서 연설하는 맷 게이츠(왼쪽)와 스티브 배넌

미국 우파 진영의 최대 연례행사인 보수정치행동회의에서 도널드 트럼프 대통령이 결단한 대이란 전쟁에 대한 옹호론이 다수인 가운데, 일부 유명한 친트럼프 인사들에게서 이견이 나왔습니다.25일부터 28일까지 나흘간 텍사스주 댈러스 인근에서 열린 CPAC에서 많은 연사가 트럼프 대통령과 그가 중동에서 취한 행동들을 옹호했지만 트럼프 2기 행정부 첫 법무장관 후보로 지명됐다가 낙마한 맷 게이츠 전 연방 하원의원과 트럼프 대통령의 대표적 책사인 스티브 배넌 전 백악관 수석 전략가 등에게서 이견이 제기됐다고 미국 정치전문 매체 더힐이 현지 시간 28일 보도했습니다.하원의원 시절 의회 내 초강경 우파로 통했던 게이츠 전 의원은 지난 26일 CPAC 연설에서 "나는 트럼프 대통령이 모든 외교적 도구를 재량껏 사용할 수 있기를 바라며, 그가 나보다 훨씬 더 많은 정보를 갖고 있다고 믿는다"고 밝힌 뒤 "하지만 이란에 대한 지상 공격은 우리나라를 더 가난하고, 덜 안전하게 만들 것"이라고 말했습니다.게이츠는 대이란 지상전은 "더 높은 유가와 더 높은 식료품 가격"을 유도할 것이라면서 "나는 우리가 (전쟁 이후) 만들게 될 테러리스트들보다 더 많은 테러리스트들을 죽이는 것으로 끝날지 확신을 못 하겠다"고 덧붙였습니다.배넌은 27일 행사에서 "특히 미군 전투 병력이 (이란 영토 내로) 투입되기 직전인 지금, 지상군 투입이 옳은 일이라는 확신이 있어야 한다"고 말했습니다.그러면서 배넌은 "여러분들의 아들, 딸, 손녀, 손자들이 (미군 지상군 투입 가능 지역 중 하나인) 하르그 섬에 있거나 호르무즈 해협 옆의 교두보를 지키게 될 수 있다"고 덧붙였습니다.배넌이 지상군 투입을 명시적으로 반대한 것은 아니나, 미군 인명 피해의 위험을 감안한 신중한 결정을 트럼프 대통령에게 촉구하는 뉘앙스로 읽혔습니다.트럼프 대통령의 핵심 측근 그룹에 속한 게이츠와 배넌은 '마가'로 불리는 트럼프 열성 지지층 여론에 미치는 영향이 상당하다는 평가를 받습니다.비록 이번 CPAC에서 트럼프 대통령의 이란전쟁 결단을 옹호하는 견해가 많았다고 해도 게이츠와 배넌 같은 영향력 있는 인사로부터 전쟁에 대한 회의론 내지 신중론이 나온 것은 이번 전쟁에 대해 마가 내부에서도 의견이 엇갈리고 있음을 보여준 일로 풀이됩니다.CPAC은 미 우파 진영의 유력인사들이 총출동하는 보수 최대의 정치행사입니다.트럼프 대통령은 집권 1기 첫해인 2017년부터 작년까지 매년 이 행사에 참석해 기조연설 등을 하며 지지층을 결집시키고 어젠다를 제시했으나 올해는 참석하지 않았습니다.(사진=게티이미지)