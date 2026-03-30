호르무즈서 이란 공격받은 태국선박 보름 표류 뒤 좌초

▲ 이란 이슬람혁명수비대의 공격을 받은 태국 선박

이달 초 호르무즈 해협에서 이란의 공격을 받은 태국 국적 화물선 '마유리나리' 호가 수주간 표류 끝에 좌초했다고 27일(현지시간) 블룸버그 통신이 보도했습니다.보도에 따르면 이란 국영방송은 이날 마유리나리호가 호르무즈 해협 게슘섬 해안에 좌초한 채 발견됐다고 전했습니다.실종된 마유리나리호 선원들의 행방은 여전히 확인되지 않았습니다.태국 외교부는 오만-이란 합동구조대가 선박에 도착해 실종자 수색 작업을 벌이고 있다고 밝혔습니다.블룸버그 통신에 따르면 앞서 마유리나리호는 지난 11일 UAE 할리파 항구를 출발해 호르무즈 해협을 통과하던 중 이란 혁명수비대의 미사일 공격을 받았습니다.승선한 선원은 전원 태국인으로, 이들 가운데 20명은 구조됐으나 나머지 3명은 이날 현재까지 구조되지 못했습니다.이란 타스님뉴스는 태국 선박의 좌초를 보도하면서 해당 선박이 정체를 알 수 없는 다수 미사일에 맞았다고 보도했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)