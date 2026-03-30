[단독] 서울 주택가 200곳에 '던지기'…케타민 확산 비상

<앵커>



서울 강동구와 송파구 주택가 구석진 곳에 마약을 숨겨 유통시킨 혐의로 30대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다. 소화전처럼 누구나 접근할 수 있는 공간을 200곳 넘게 이용했습니다.



정지연 기자입니다.



<기자>



지난 1월, 서울 강동구의 한 빌라에서 112 신고가 접수됐습니다.



늦은 밤 빌라 복도에서 한 남성이 소화전함을 열고 서성대고 있다는 신고였습니다.



[인근 주민 : '이상하다'해서 보니까 한 사람이 그 소화전 열고 웅크리고….]



출동한 경찰은 해당 소화전 안에서 마약류인 '케타민' 2g이 든 봉투 하나를 발견했습니다.



이른바 '던지기 수법'을 통해 마약을 거래한 것입니다.



CCTV 자료 등을 통해 추적에 나선 경찰은 지난달 5일 경북 포항에서 30대 남성 강 모 씨를 붙잡았습니다.



피의자는 아파트나 빌라들을 찾아다니며 구석 곳곳에 소분한 마약을 숨겨뒀습니다.



이런 방식으로 숨긴 마약만 200개가 넘습니다.



강 씨는 윗선이 지시한 곳을 찾아가 대량의 케타민을 확보해 조직 내 '소분팀'에 넘겨 2g씩 나눠 담은 뒤 다시 받아 숨기는 수거·운반책 역할을 한 것으로 파악됐습니다.



케타민은 환각을 일으키는 마약류로 최근 5년 새 밀반입 과정에서 관세 당국에 적발된 양이 무려 17배 넘게 늘어난 것으로 조사됐습니다.



최근 반포대교에서 추락 사고를 낸 포르쉐 차량 운전자 몸에서도 케타민이 검출된 바 있습니다.



경찰은 지난달 13일 강 씨를 마약류관리법 위반 혐의로 검찰에 구속 송치하고, 윗선 일부를 특정해 쫓고 있습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 김준희, 디자인 : 이연준)