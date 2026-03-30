한강 한가운데서 '좌초'…'분수 쇼' 가까이서 보려고?

<앵커>



그제(28일) 저녁 한강에서 유람선 1척이 강바닥에 걸려 멈춰 섰습니다. 300명 넘는 승객들이 한 시간 동안 구조를 기다려야 했습니다.



이세현 기자입니다.



<기자>



불을 환하게 밝힌 유람선 1척이 한강 한가운데 멈춰 서있습니다.



그제 저녁 8시 30분쯤 한강 모래 바닥에 걸려 좌초된 것입니다.



[목격자 : 배가 좌초됐다고 해서… 구급차랑 과학수사대 차도 이리로 왔다 갔다 하고.]



신고를 받고 출동한 소방과 경찰은 사고 발생 한 시간 뒤인 9시 반쯤 승객 359명을 모두 무사히 구조했습니다.



해당 유람선은 저녁 7시 반 여의도 선착장을 출발해 반포대교 부근에서 회항하던 중이었습니다.



서울시는 즉각 사고 선박의 운항을 중단시켰습니다.



승객들이 유람선을 타고 내리는 선착장에는 이렇게 안전 진단 및 점검으로 인해 출입을 제한한다는 안내문이 걸렸습니다.



화창한 봄날, 모처럼 가족과 함께 유람선을 타러 나온 나들이객들은 영문도 모른 채 발길을 돌려야 했습니다.



[(안녕하세요. 지금 가는 배가 있나요?) 지금 오늘 일반 유람선은 전 항차가 다 결항입니다. 안전 점검 때문에 결항….]



서울시는 해당 유람선이 한강 조명 분수 쇼에 가깝게 접근하기 위해 항로를 이탈했을 가능성이 있다고 보고 오늘 선장 등을 불러 사고 조사를 이어갈 예정입니다.



유람선을 운항하는 이랜드 측은 "1월에 선박 점검을 완료했다"며 "선박 결함에 따른 사고는 아니"라는 입장입니다.



서울시는 해당 유람선이 안전 의무 사항을 위반한 경우 선장 면허 취소나 영업정지, 과태료 부과 등 행정 처분을 검토할 예정입니다.



(영상취재 : 인필성, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 박태영·황세연)