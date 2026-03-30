1. "호르무즈 7개 섬 공격할 수도"…"위험한 작전"



미국이 호르무즈 해협에 늘어선 7개 섬에 지상군을 투입할 수 있다는 외신 보도가 나왔습니다. 미국 야당에서는 지상군 투입의 위험성을 경고하는 목소리가 나오고 있습니다.



2. 이스라엘 공업지대에 미사일 공격…'유해물질' 유출



이란의 공격으로 이스라엘 남부 공업지대에 대형 화재가 발생하면서 유해 물질이 유출됐습니다. 종전 협상을 중재하는 파키스탄에서는 중동 4개 국가가 호르무즈 재개방 문제를 논의했습니다.



3. 서울 휘발윳값 1,900원 돌파…'민간 5부제' 도입하나



서울 휘발유 가격이 리터당 1천900원을 넘어섰습니다. 구윤철 경제부총리는 자원안보 위기경보가 3단계인 경계로 올라가면 민간에도 차량 5부제를 도입할 수 있다고 밝혔습니다.



4. 4.3 앞두고 제주 찾아 "국가폭력 공소시효 폐지"



이재명 대통령이 제주 4·3사건 78주기를 앞두고 제주도를 찾았습니다. 이 대통령은 국가 폭력 범죄는 공소 시효를 폐지하겠다고 말했습니다.