교황 "전쟁하는 이들 기도해봐야 거부…예수가 전쟁했나"

▲ 종려주일 미사 집전하는 레오14세 교황

레오 14세 교황이 "전쟁을 벌이는 이들의 기도는 거부당할 것"이라고 말했습니다.로이터·AP통신에 따르면 교황은 현지 시간 29일 성베드로 광장에서 열린 부활절 직전 일요일 미사에서 "예수는 전쟁을 거부하며 누구도 전쟁을 정당화할 수 없다"며 이같이 밝혔습니다.그는 성경을 인용해 "예수는 무장하지 않았고 자신을 방어하지 않았으며 어떤 전쟁도 치르지 않았다"며 예수는 언제나 폭력을 거부했다고 강조했습니다.교황의 발언은 특정한 인물이나 상황을 거론하지는 않았지만 피트 헤그세스 국방장관 등 기독교 신자로 알려진 미국의 고위 관리를 겨냥한 것이라는 해석이 나옵니다.헤그세스 장관은 최근 미국 국방부에서 기도 모임을 주관하면서 "자비의 가치가 없는 이들에 대한 압도적인 폭력"을 위해 기도했습니다.교황은 지난 13일에도 "분쟁에서 중대한 책임을 지는 기독교인들에게 고해성사할 겸손과 용기가 있는가"라며 미국 집권 세력을 꼬집었습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 스스로를 기독교 장로교도라고 밝힌 바 있습니다.JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관 등 현재 미국 정부의 상당수 고위급 인사들은 가톨릭 신자로 전해졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)