홍명보호 옌스, 발목 부상으로 소집해제…윙백 테스트 결국 불발

▲ 코트디부아르전을 앞둔 한국 축구 국가대표팀의 옌스 카스트로프가 24일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스에서 휴식하며 팀훈련을 지켜보고 있다.

홍명보호의 '혼혈 태극전사' 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 부상으로 3월 A매치 2연전에 나서지 못한 채 소속팀으로 일찍 복귀합니다.한국 축구대표팀은 카스트로프가 오늘 소집 해제돼 소속팀인 묀헨글라트바흐(독일)로 돌아간다고 밝혔습니다.카스트로프는 이번 소집 직전 소속팀에서 치른 경기에서 오른쪽 발목 염좌 부상을 입고서 대표팀에 왔습니다.대표팀 관계자는 "치료와 훈련을 반복하며 준비하던 카스트로프의 부상 부위 상태를 이날 오전 중 피지컬 코치와 의무 트레이너들이 최종 점검한 결과 다음 경기 출전이 어렵다고 판단했다"면서 "선수 보호 차원에서 소집 해제를 결정했다"고 설명했습니다.이로써 카스트로프는 이날 행정 절차가 마무리되는 대로 소속팀으로 복귀하게 됐습니다.카스트로프는 홍명보호 소집 직전에 치른 지난 21일 쾰른과의 분데스리가 원정 경기에서 생애 첫 멀티골을 터뜨려 기대를 모았습니다.그러나 이 경기에서 발목을 다쳤습니다.그는 발에 통증을 느끼면서도 계속 경기를 소화했습니다.결국 심각한 부상은 아니지만, 이번 유럽 원정 A매치 2연전을 소화하기는 어려운 몸 상태로 대표팀 유니폼으로 갈아입었습니다.3개월 앞으로 다가온 2026 북중미 월드컵에 '어머니의 나라' 한국 대표로 출전하겠다는 꿈을 품은 그에게 이번 조기 소집 해제는 아쉬울 수밖에 없는 결과입니다.지난해 하반기부터 소속 협회를 대한축구협회로 변경하고 홍명보호에서 뛴 카스트로프는 원래 포지션인 미드필더로서 기대에 걸맞은 활약을 보여주지는 못했습니다.그러나 최근 소속팀에서 윙백으로 잘 자리 잡으며 경쟁력을 보여줬습니다.월드컵에서 스리백 전술을 펼쳐보려는 홍명보 대표팀 감독은 '윙백 카스트로프'의 가능성을 이번 3월 2연전을 통해 확인하려 했으나 결국 실전 테스트도 못 해봤습니다.홍명보호는 어제 영국 밀턴킨스에서 치른 코트디부아르와 평가전에서 불안한 수비와 선수들의 연이은 실책성 플레이에 0-4로 완패했습니다.이 경기 뒤 곧바로 오스트리아 빈으로 이동한 대표팀은 오늘 훈련 없이 회복과 휴식, 외출 등으로 재충전했습니다.오스트리아와의 평가전은 한국 시간으로 4월 1일 오전 3시 45분 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 킥오프합니다.(사진=연합뉴스)