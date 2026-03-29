이란 급습에 쓴맛…4500억 원짜리 '하늘의 눈' 첫 파괴

▲ 2025년 11월 13일 독일 가일렌키르혠 소재 나토 공군기지에서 촬영된 E-3 센트리 조기경보통제기

사우디아라비아 소재 미군 '프린스 술탄' 공군기지가 이란의 미사일 공격에 노출되면서 3억 달러, 우리 돈 4천500억 원짜리 'E-3 센트리' 조기경보통제기가 파괴되는 쓴맛을 봤습니다.블룸버그 통신 등이 현지 시간 28일 보도한 데 따르면 전 세계에서 운용 중인 E-3 기종이 전투에서 손실된 건 이번이 처음입니다.진위가 확인되지 않은 사진들에는 이 제트기의 꼬리 부분이 완전히 절단돼 비행이 불가능한 모습이 나와 있습니다.동체 위에 회전하는 레이더 원반을 장착한 이 기종은 먼 거리의 위협을 탐지하고 다른 전투용 항공기들을 지휘하는 데 이용되며, 공중전을 유리하게 이끄는 데 큰 도움을 주는 대형 전략자산입니다.미군은 이를 60여대 운용하고 있어 대체가 가능하긴 하지만 이번 손실에 따른 비용은 막대합니다.호주 공군 장교 출신이며 그리피스 아시아 연구소 방문연구원인 피터 레이턴은 이번 E-3 파괴가 상당히 큰 일이라며 이 기종의 크기가 커서 지상에 있는 상태에서 공격을 받기 쉬워 능동적 방어가 필요하다고 설명하고 "그렇게 늘 하기는 어렵다. 가끔은 실패하기도 한다"고 말했습니다.1970년대 후반에 도입된 E-3 센트리는 이번 전투 손실을 겪기 전까지는 세 차례 사고손실 처리된 경우밖에 없습니다.이 기종은 1950년대에 나온 수송기 겸 공중급유기 'KC-135 스트래토탱커'와 마찬가지로 민간 제트여객기인 보잉 707과 똑같은 틀을 기반으로 해서 제작됐기 때문에 일반적 전투기보다는 크기가 훨씬 큽니다.이런 대형 군용기는 공중에서는 호위기의 보호를 받을 수 있지만, 지상에서는 기지 방공망의 보호를 받아야만 합니다.이번 E-3 전투손실 소식은 공군 전문 매체 '에어 앤드 스페이스 매거진'의 보도로 처음 알려졌습니다.미국 중부사령부는 블룸버그통신의 논평 요청에 즉각 답하지 않았습니다.미군은 2월 28일 중동 전쟁이 시작된 이래 유인항공기를 적 사격에 의해 잃은 적은 없습니다.다만 미군의 MQ-9 리퍼 공격드론은 13대 이상 격추됐습니다.B-52와 B-1B 등 미국 폭격기들은 이란 내 표적을 타격하기 위해 장거리 공격용 순항미사일을 계속 사용하고 있습니다.이란은 중동 지역 전역에 걸쳐 탄도미사일 천200여 기와 약식 순항미사일이라고 할 수 있는 샤헤드 드론 3천300여 기를 발사했습니다.(사진=게티이미지)