강백호, 첫 홈런 포함 5타점 쇼…개막 2연전 싹쓸이

<앵커>



어제(28일) 끝내기 안타로 대전 홈팬들 앞에서 잊지 못할 신고식을 치른 한화 강백호 선수가 오늘도 홈런 포함 5타점을 폭발시키며 승리의 1등 공신이 됐습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



3대 2로 앞선 3회, 키움 선발 하영민의 초구 포크볼을 밀어 쳐 좌중간 담장을 넘어가는 시즌 1호 투런 아치를 그린 강백호는 팀 동료 노시환과 함께 세리머니를 하며 이적 후 첫 홈런의 기쁨을 만끽했습니다.



4회 행운의 적시 2루타로 주자 2명을 더 불러들인 강백호는 6회 타점을 또 추가하며 5타점 활약을 완성했습니다.



선발 전원 안타를 기록한 타선의 힘을 앞세운 한화는 키움을 꺾고 개막 2연전을 싹쓸이했습니다.



롯데는 홈런 쇼를 앞세워 연승을 달렸습니다.



4회 손호영, 5회 노진혁의 홈런으로 리드를 잡은 롯데는 7회 레이예스가 두 경기 연속 홈런을 석 점포로 장식하며 완전히 흐름을 가져왔고, 곧이어 손호영이 연속 타자 홈런으로 오늘 두 번째 홈런포를 쏘아 올리며 승부에 쐐기를 박았습니다.



선발 비슬리의 5이닝 1실점 호투를 더한 롯데는 개막 2연전을 모두 쓸어 담았습니다.



KT는 9회에 터진 김현수의 결승 타점에 힘입어 디펜딩 챔피언 LG를 이틀 연속 꺾었고, SSG는 고명준의 연타석 아치와 에레디아의 홈런포를 앞세워 KIA를 11대 6으로 누르고 연승 가도에 합류했습니다.



두산은 8회 터진 카메론의 투런포와 김민석의 석 점포를 앞세워 NC에 9대 6 역전승을 거두고 신임 김원형 감독에게 첫 승을 선물했습니다.



전국 5개 구장에 이틀 연속 만원 관중이 들어찬 프로야구는 역대 개막 시리즈 최다 관중 3위를 기록하며 흥행 열풍을 이어갔습니다.



(영상편집 : 박정삼)