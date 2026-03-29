"대통령 엮으려 조작 기소"…"황당무계한 허위"

<앵커>



쌍방울 대북 송금 사건을 수사했던 검사가 이재명 대통령을 주범으로 엮으려 했다는 의혹이 제기됐습니다. 민주당은 오늘(29일) 관련 의혹이 담긴 검사의 통화 녹취를 공개했습니다. 해당 검사는 황당무계한 허위라고 반박했습니다.



김관진 기자가 보도합니다.



<기자>



수원지검이 쌍방울 대북송금 사건을 수사하던 지난 2023년 6월에 녹음된 통화 내용입니다.



수사를 맡은 박상용 검사가 이화영 전 경기도 평화부지사 측 변호인인 서민석 변호사에게 이런 얘기를 합니다.



[박상용/대북송금 수사팀 검사 (2023년 6월) : 실제로 그 이재명 씨가 완전히 주범이 되고, 이 사람(이화영)이 종범이 되는 식의 자백이 있어야 저희가 그거를 할 수가 있고 그다음에 저 공익 제보자니 이런 것들도 저희가 다 해볼 수가 있고.]



국회 정치검찰 조작 기소 의혹 국정조사 특위 소속인 민주당 의원들은 녹취를 공개하면서 당시 검찰이 이재명 대통령을 쌍방울 대북송금 사건의 주범으로 만들기 위해서 진술을 짜맞춰 조작 기소했다고 주장했습니다.



[김동아/민주당 의원 : 공익 제보자 제안, 보석 석방 제안, 추가 구속을 안 하겠다는 제안까지 이재명 대통령을 범죄로 엮기 위한 다양한 거래 조건이 박상용 검사 자신의 목소리로 생생히 녹음돼 있습니다.]



박상용 검사는 SNS를 통해 이화영 전 부지사를 종범으로 만들어 달라는 제안은 변호인 측이 먼저 했다면서 "적반하장격의 황당무계한 허위 사실"이라고 반박했습니다.



국조 특위 소속인 국민의힘 나경원 의원도 "부분 발췌, 전후 맥락 삭제, 짜깁기가 민주당이 범죄를 지우기 위한 기본 사술"이라고 박 검사를 엄호했습니다.



민주당 특위 위원들은 국정조사에 부를 증인과 참고인을 모레 의결하고, 다음 달 9일 수원지검으로 현장 조사를 갈 계획입니다.



대장동 사건과 관련해 화천대유 대주주인 김만배 씨 등을, 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 김성태 전 쌍방울 회장과 박 검사를 비롯한 수사 검사 등을 증인으로 채택할 걸로 알려졌습니다.



이런 가운데 법무장관을 지낸 한동훈 전 국민의힘 대표가 자신을 증인으로 채택하라고 요구한 데에 대해서는 민주당은 국정조사를 정치 공방의 장으로 끌고 가려는 의도가 깔렸다고 맞받았습니다.



(영상취재 : 신동환, 영상편집 : 김준희)