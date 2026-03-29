[자막뉴스] "뭔가 많이 잘못된 것 같다"…강도 피해 나나, 재판 증인 출석 앞두고 올린 글

가수 겸 배우 나나가 자택 강도 침입 사건 재판에 증인으로 출석하게 된 심경을 밝혔습니다.



나나는 자신의 소셜미디어에 자신의 증인 출석 내용이 담긴 관련 기사를 공유하면서 "뭔가 많이 잘못된 것 같다", "법이 이렇다고 하니 따를 수밖에 없는 현실"이라고 적었습니다.



또 "있는 그대로 사실만을 말할 것을 맹세한다"면서 가해자를 향해 "당신이 연기를 얼마나 잘하는지 잘 보겠다"고 덧붙였습니다.



의정부지법 남양주지원은 다음 달 21일 강도상해 혐의로 구속된 30대 남성 A씨에 대한 3차 공판을 엽니다.



피해자인 나나와 어머니도 증인으로 출석할 예정입니다.



앞서 나나는 가해자와의 대면을 원치 않는다는 뜻을 밝히며 불출석 의사를 밝혔지만 재판부가 다시 증인 소환장을 발송하면서 출석하기로 한 것으로 알려졌습니다.



A 씨는 지난해 11월 경기도 구리시 나나의 자택에 흉기를 들고 침임해 나나 모녀를 위협하며 금품을 요구한 혐의를 받고 있습니다.



당시 나나 모녀는 몸싸움을 벌인 끝에 A 씨를 제압해 경찰에 넘겼습니다.



이후 A 씨는 재판에서 나나 집에 침입한 사실은 인정하면서도 강도 목적은 아니었다는 취지로 주장해 왔습니다.



또 자신도 상처를 입었다며 나나를 살인미수 등 혐의로 역고소 했습니다.



경찰이 정당방위에 해당한다고 보고 불송치 결정을 내리자 이후 나나는 A 씨를 무고죄로 추가 고소하는 등 법적 대응을 이어가고 있습니다.



취재 정경윤 / 영상편집 나홍희 / 제작 디지털뉴스부