뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

정청래, 대구 출마선언 앞둔 김부겸에 "꼭 이기고 돌아오라"

정유미 기자
작성 2026.03.29 15:10 수정 2026.03.29 15:11 조회수
정청래, 대구 출마선언 앞둔 김부겸에 "꼭 이기고 돌아오라"
▲ 더불어민주당 정청래 대표

더불어민주당 정청래 대표는 6·3 지방선거에서 대구시장 출마를 결심한 김부겸 전 국무총리를 향해 "꼭 이기고 돌아오라"고 응원의 메시지를 전했습니다.

정 대표는 오늘 페이스북에서 "삼고초려를 하면서 늘 미안하고 고마웠다"며 이렇게 말했습니다.

정 대표는 내일로 예정된 김 전 총리의 출마 선언 일정을 언급하며 "광주에서 콩이면 대구에서 콩인 나라. 지역구도 타파 국민통합을 외친 노무현 정신을 생각한다"고 했습니다.

'광주에서 콩이면 대구에서 콩인 나라'는 고(故) 노무현 전 대통령이 과거 연설에서 지역주의 극복을 강조하며 썼던 표현입니다.

이는 당의 요청을 수용해 민주당의 '험지'인 대구에 출마하기로 한 김 전 총리의 행보가 노 전 대통령의 정치 철학과 궤를 같이한다고 강조한 것으로 풀이됩니다.

김 전 총리는 내일 오전 국회에서 공식 출마 선언을 한 뒤 오후에는 대구 2·28기념중앙공원을 찾아 지역 유권자들 앞에서 출마를 발표할 예정입니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지