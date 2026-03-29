프로야구 주말 개막 2연전, 2년 연속 전 구장 매진…21만 명 입장

▲ 프로야구 정규시즌 개막일인 28일 kt wiz와 LG 트윈스의 경기가 열린 서울 잠실야구장에서 팬들이 열띤 응원을 펼치고 있다.

프로야구 2026시즌 개막 2연전의 입장권이 이틀 연속 다 팔렸습니다.KBO는 오늘(29일) "역대 두 번째로 개막 시리즈(토·일요일 개최 기준) 이틀 연속 전 경기 입장권이 매진됐다"며 "이는 2025시즌에 이어 2년 연속"이라고 발표했습니다.어제(28일) 개막한 2026 신한 SOL KBO리그 정규시즌은 kt wiz-LG 트윈스(잠실), KIA 타이거즈-SSG 랜더스(인천), 롯데 자이언츠-삼성 라이온즈(대구), 두산 베어스-NC 다이노스(창원), 키움 히어로즈-한화 이글스(대전)의 경기가 오늘(29일)까지 2연전으로 진행됩니다.28일에 이어 29일에도 잠실 2만3천750명, 인천 2만3천명, 대구 2만4천명, 창원 1만8천128명, 대전 1만7천명 만원 관중이 들어찼습니다.이로써 올해 개막 2연전에는 10경기에 총 21만1천756명이 입장했습니다.이는 토·일요일 개최 기준 역대 개막 시리즈 최다 관중 3위에 해당하는 기록입니다.개막 시리즈 최다 관중 1위는 지난해 10경기 21만9천900명입니다.이 부문 2위 기록은 2019년 10경기의 21만4천324명입니다.(사진=연합뉴스)