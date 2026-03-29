"2030년 6G 시대 연다"…정부, 'AI G3' 도약 청사진 확정

▲ AI

정부는 그제 제18차 정보통신전략위원회를 열고 '제4차 정보통신 진흥 및 융합 활성화 기본계획 및 제8차 지능정보사회 종합계획'을 심의·확정했다고 밝혔습니다.이번 계획은 2026년부터 2028년까지 AI 3대 강국 도약을 뒷받침할 네트워크, 사이버보안, 데이터 등 튼튼한 디지털 토대를 마련하기 위한 종합전략입니다.정부는 우선 전국 5G망을 단독모드(SA)로 전환하고 차세대 6G 상용화 기술을 개발해 2030년 상용화를 추진하는 등 국가 디지털 네트워크를 고도화합니다.사이버 보안 역량 강화를 위해 정보보호 관리체계를 개선하고 국가 데이터 통합 플랫폼을 구축해 고품질 데이터 생태계도 조성할 방침입니다.디지털 역량 강화를 위해 AI, 반도체, 양자 등 핵심 기술 확보를 집중 지원하며 고등학생부터 석·박사까지 이어지는 단계별 지원체계를 통해 실전형 인재를 육성합니다.또 제조, 의료, 농수산 등 산업 전반과 재난 및 산업 안전 시스템에 AI 기술을 접목해 국가 전반의 지능정보화를 확대해 나갈 예정입니다.디지털 포용 환경 조성 측면에서는 AI 디지털배움터를 확대하고 장애인용 정보통신 보조기기 보급을 늘립니다.특히 데이터 제공량 소진 후에도 메시지 전송 등 기초 서비스를 이용할 수 있는 '데이터 안심옵션'을 도입해 보편적인 통신 서비스를 보장할 계획입니다.정부는 확정된 기본계획의 차질 없는 이행을 위해 매년 세부 시행계획을 수립하고 부처 간 협력을 공고히 할 예정입니다.정보통신전략위원회는 정보통신 분야 주요 정책 의결기구로 국무총리, 관계부처 장관, 민간위원 등 총 25인으로 구성돼 있습니다.이번 회의는 지난 10일 신규 위촉된 제6기 민간위원이 참여한 첫 회의입니다.(사진=연합뉴스)