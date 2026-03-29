중국 지방도시 '일본풍 거리'서 일본식 시설 대거 철거

▲ 다카이치 일본 총리와 시진핑 중국 국가주석

중국 남부 장쑤성 우시의 한 '일본풍 거리'에서 일본식 시설이 상당 부분 철거된 것으로 알려졌습니다.최근 중일 관계 경색이 이어지는 가운데 나온 변화로 주목됩니다.홍콩 명보는 장쑤성 우시의 한 일본풍 거리에서 일본식 간판과 장식물이 상당수 철거됐다고 보도했습니다.일부 시설은 남아 있지만 상당수 점포가 '사회주의 핵심 가치관'이라고 적힌 현수막으로 외관을 가린 채 리모델링을 진행 중인 것으로 전해졌습니다.익명을 요구한 한 관계자는 명보에 "중일 관계 긴장으로 정부와 일본 측 간의 교류·협력 활동이 크게 줄었다"며 "일본풍 거리의 일본식 시설은 대부분 철거된 상태"라고 전했습니다.다만 일본풍 거리 정비와 외교 관계 변화 간의 직접적인 연관성에 대해서는 당국의 공식 설명은 나오지 않은 상태입니다.우시는 일본 기업이 다수 진출한 지역으로, 그동안 중일 교류의 거점 역할을 한 도시로 알려져 있습니다.앞서 우시는 지난 25일 중일 우호를 기념하기 위해 매년 개최하는 벚꽃 심기 행사에 일본 측 인사를 초청하지 않았습니다.1988년 시작된 이 행사에 일본 관계자가 초대받지 못한 것은 코로나19 유행 시기를 제외하면 처음이라고 일본 교도통신은 전했습니다.중국과 일본의 관계는 지난해 11월 다카이치 사나에 일본 총리가 '타이완 유사시 개입'을 시사하는 발언을 한 후 급격히 경색됐습니다.중국은 일본 여행·유학 자제 권고를 내리고 수산물 수입을 중단했으며 이중용도 물자 (군사용과 민간용으로 모두 활용할 수 있는 물자) 수출 통제를 강화한 데 이어 최근에는 미쓰비시 조선 등 일본 기업·기관 20곳을 수출 통제 명단에 올렸습니다.