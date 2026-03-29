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검찰, '티메프 사태' 구영배 등 8명, 8억대 사기 혐의 추가기소

장훈경 기자
작성 2026.03.29 11:56 조회수
검찰, '티메프 사태' 구영배 등 8명, 8억대 사기 혐의 추가기소
▲ 티메프 사태

검찰이 '티몬·위메프 대규모 미정산 사태'와 관련해 구영배 큐텐 대표 등 전현직 경영진 8명을 8억 원대 사기 혐의로 추가 기소했습니다.

서울중앙지검 반부패수사1부(국원 부장검사)는 29일 구 대표와 류광진 전 티몬 대표, 류화현 전 위메프 대표 등 임직원 8명을 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의로 불구속 기소했다고 밝혔습니다.

검찰은 앞서 2024년 12월 티몬과 위메프의 대규모 미정산 사태와 관련해 구 대표와 류광진·류화현 전 대표 등 10명을 1조 8천500억 원대 사기 혐의로 불구속 기소한 바 있습니다.

검찰은 이후 피해자들이 접수한 고소 사건들을 수사한 결과 8억 4천만 원의 피해금액을 추가로 포착해 이들 경영진을 추가 기소했다고 밝혔습니다.

구 대표 등은 티몬·위메프가 셀러(판매자)들에게 우선 지급해야 할 정산대금을 일시 보관하는 점을 악용해 정산용 보유 자금을 개인금고처럼 큐텐 등으로 유출함으로써 정산대금을 가로챈 혐의를 받아왔습니다.

다만 검찰은 고소·고발이 접수된 내부 임직원 및 외부업체 관계자 등 13명은 소속과 지위, 역할 등을 고려할 때 혐의를 인정할 증거가 충분하지 않다고 보고 혐의 없음 불기소 처분했다고 밝혔습니다.
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