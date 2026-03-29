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MLB 이정후, 2루타로 시즌 첫 안타…팀은 양키스에 개막 3연패

최희진 기자
작성 2026.03.29 11:22 조회수
MLB 이정후, 2루타로 시즌 첫 안타…팀은 양키스에 개막 3연패
▲ 이정후

메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 2026시즌 첫 안타를 2루타로 장식했습니다.

샌프란시스코는 오늘(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026 MLB 정규시즌 뉴욕 양키스와 홈 경기에서 3대 1로 졌습니다.

이정후는 1번 타자 우익수로 선발 출전, 3타수 1안타 볼넷 1개와 1득점을 기록했습니다.

앞서 양키스와 1, 2차전에는 5번 타자 우익수로 나왔던 이정후는 이날 타순을 1번으로 변경해 시즌 첫 안타를 신고했습니다.

시즌 성적은 10타수 1안타, 타율 0.100입니다.

샌프란시스코는 양키스와 홈 개막 3연전을 모두 내주고 3연패로 시즌을 시작했습니다.

1회 선두 타자로 나와 2루 땅볼로 잡힌 이정후는 팀이 0대 2로 끌려가던 3회말 선두 타자로 나서 2루타로 포문을 열었습니다.

양키스 선발 투수 윌 워렌의 4구째 시속 136.8㎞ 스위퍼를 받아쳐 우측 2루타로 연결한 이정후는 다음 타자인 맷 채프먼의 중전 안타 때 홈을 밟았습니다.

양키스에 2경기 연속 영패한 샌프란시스코의 시즌 첫 득점을 이정후가 올리는 장면이었습니다.

양키스는 그러나 5회초 에런 저지의 두 경기 연속 홈런을 앞세워 3대 1로 다시 달아났습니다.

이정후는 5회 1사 후 볼넷으로 출루했으나 후속타 불발로 득점에 이르지 못했고, 7회에는 양키스 네 번째 투수 팀 힐에게 삼구 삼진으로 물러났습니다.

세 번째 공이 볼 판정이 나왔지만 양키스 포수 오스틴 웰스가 챌린지를 신청해 판정 번복을 끌어냈습니다.

샌프란시스코는 2점 뒤진 9회말 무사 1, 2루 기회를 잡았으나 해리슨 베이더가 양키스 투수 데이비드 베드나르에게 삼진을 당했고, 패트릭 베일리는 2루 땅볼 병살타로 잡혔습니다.

개막 3연전에서 단 1점만 내는 빈공에 시달린 샌프란시스코는 하루 휴식 후 31일부터 샌디에이고 파드리스와 원정 3연전을 벌입니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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