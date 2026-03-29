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이 대통령 "국가폭력범죄 훈장박탈 당연…공소시효 배제도 추진"

정유미 기자
작성 2026.03.29 11:07 조회수
이 대통령 "국가폭력범죄 훈장박탈 당연…공소시효 배제도 추진"
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 경찰이 과거 고문과 사건조작 등에 가담한 수사기관 관계자들이 받은 서훈에 대해 취소 조치에 착수한 것과 관련해 "사법살인 같은 최악의 국가폭력 범죄자에게 준 훈·포장 박탈은 만시지탄이나 당연한 조치"라고 말했습니다.

이 대통령은 엑스(X·옛 트위터)에 해당 내용이 담긴 기사를 링크하며 이렇게 밝히고 "국가폭력범죄의 형사 공소시효와 민사소멸시효 배제법도 꼭 추진하겠다"고 강조했습니다.

이 대통령은 대선 전에도 "국가폭력 범죄, 국가가 국민이 맡긴 권력으로 국민의 생명·자유·인권을 침해하는 범죄에 대해서는 영구적으로 공소시효를 배제해서 행위자가 살아있는 한 반드시 형사처벌을 받게 하겠다"고 했었습니다.

해당 기사에 따르면 지난 25일 사망한 '고문 기술자' 이근안은 생전 16개의 상훈을 받는 등 상당수의 가해자가 국가로부터 훈장을 받았으며 이들 다수가 여전히 이를 박탈당하지 않고 유지하고 있는 것으로 나타났습니다.

경찰은 공적이 거짓으로 밝혀질 경우 훈·포장을 취소할 수 있는 현행 상훈법에 따라 가해자들에 대한 전수조사에 착수해 필요한 경우 서훈 박탈을 추진할 계획입니다.

이 대통령은 같은 글에서 "오늘 최악의 국가폭력 사건인 제주 4·3 참배를 (하러)간다"고 전하면서 "영문도 모른 채 이유 없이 죽창에 찔리고 카빈총에 맞고 생매장당해 죽은 원혼들의 명복을 빈다"고 말했습니다.

그러면서 "다시는 대한민국에 이런 비극이 발생하지 않게 하겠다"고 밝혔습니다.
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