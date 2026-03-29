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뒷문 뚫린 '포체티노호' 미국, 벨기에에 2-5 역전패 수모

최희진 기자
작성 2026.03.29 11:19 조회수
뒷문 뚫린 '포체티노호' 미국, 벨기에에 2-5 역전패 수모
▲ 남자 축구 국가대표팀 훈련에 앞서 열린 기자회견에서 마우리시오 포체티노 유나이티드 감독과 타라 마르티노 애틀랜타 유나이티드 감독

마우리시오 포체티노 감독이 지휘하는 미국 축구대표팀이 '유럽 강호' 벨기에를 상대로 선제골을 터트렸지만, 허술한 수비로 5골을 내주는 굴욕의 패배를 당했습니다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 16위인 미국은 29일(한국시간) 미국 조지아주 애틀랜타의 메르세데스 벤츠 스타디움에서 열린 벨기에(9위)와 평가전에서 전반 39분 웨스턴 맥케니(유벤투스)의 선제골이 터졌지만, 후반에만 4골을 허용하며 5대 2로 역전패했습니다.

2026 북중미 월드컵 개최국인 미국은 이날 유럽 예선 J조에서 무패 행진(5승 3무)으로 1위를 차지해 본선행 티켓을 따낸 벨기에를 상대로 점유율에서 51.

5%-48.

5%로 미세하게 앞섰지만, 슈팅 수에서 12개(유효 슈팅 5개)-21개(유효 슈팅 10개)로 밀리며 완패했습니다.

특히 벨기에는 '백전노장' 스트라이커 로멜루 루카쿠(나폴리)와 베테랑 골키퍼 티보 쿠르투아(레알 마드리드)가 컨디션 문제로 결장했지만 10개의 유효 슈팅 가운데 절반을 득점으로 연결하는 뛰어난 결정력을 과시하며 역전승을 거뒀습니다.

통계 전문 옵타에 따르면 미국이 홈에서 선제골을 넣고도 3골 이상 차로 패한 것은 1959년 잉글랜드에 1대 8로 패한 이후 처음입니다.

더불어 벨기에는 1930년 우루과이에서 열린 1회 월드컵에서 미국과 처음 만나 0대 3으로 패한 이후 6차례 맞대결에서 모두 이겼고, 최근 A매치 10경기 연속 무패(7승 3무)를 이어갔습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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