'이토 결승골' 일본 축구, 스코틀랜드와 평가전서 1-0 '진땀승'

▲ 이토 준야의 결승골로 스코틀랜드와의 평가전에서 승리한 일본 축구대표팀

일본 축구대표팀이 스코틀랜드와 평가전에서 후반 막판 터진 이토 준야(헹크)의 결승골을 앞세워 승리했습니다.일본은 오늘(한국시간) 영국 스코틀랜드 글래스고의 햄던 파크에서 열린 스코틀랜드와 평가전에서 1대 0으로 힘겹게 이겼습니다.스코틀랜드를 꺾은 일본은 한국시간으로 4월 1일 영국 런던 웸블리 스타디움에서 잉글랜드와 A매치 2연전 마지막 경기를 치릅니다.국제축구연맹(FIFA) 랭킹 18위인 일본은 스코틀랜드(랭킹 40위)를 상대로 무려 18개의 슈팅을 때렸지만 1골에 머무르며 만족스러운 결과를 얻지는 못했습니다.이에 맞서 8개의 슈팅을 시도한 스코틀랜드는 골키퍼 앵거스 건(노팅엄)이 6차례 세이브를 달성하며 일본의 파상 공세를 1점으로 막아냈습니다.여러 차례 슈팅 기회를 살리지 못하던 일본은 후반 39분 마침내 득점포가 터져 나왔고, 주인공은 이토였습니다.왼쪽 측면을 공략한 일본은 스즈키 준노스케(코펜하게)가 내준 크로스를 시오가이 겐토(볼프스부르크)가 골대 앞에서 살짝 내주자 이토가 잡아 수비수 1명을 제친 뒤 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)