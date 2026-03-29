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김부겸, 내일 출마선언…국회 소통관·대구 2·28공원서 발표

정유미 기자
작성 2026.03.29 10:51 조회수
김부겸, 내일 출마선언…국회 소통관·대구 2·28공원서 발표
▲ 김부겸 전 총리

김부겸 전 국무총리가 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마합니다.

더불어민주당 대구시당 등에 따르면 김 전 총리는 내일 오전 10시 서울 국회 소통관에서 공식 출마 선언을 합니다.

이후 오후 3시 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 출마를 발표합니다.

민주당 대구시당은 "김 전 총리는 행정안전부 장관으로 재임 시 2·28민주운동을 국가기념일로 지정한 바 있다"며 "대구 시민의 자존심과 변화의 정신이 살아 있는 곳에서 '다시 함께 변화의 길로 담대하게 나아가자'는 뜻을 담았다"고 설명했습니다.

김 전 총리는 당 차원의 적극적인 출마 설득과 함께 대구 경제 활성화를 위한 전폭적인 약속을 받으면서 출마 의사를 굳힌 것으로 전해졌습니다.

김 전 총리가 출마를 공식화하면서 60여 일 남은 대구시장 선거 분위기가 한층 더 달아오르게 됐습니다.

국민의힘은 내일 윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원 등 현역 국회의원 4명과 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장 등 경선에 참여하는 6명의 후보자 토론회를 합니다.

이진숙 전 방송통신위원장과 주호영 의원은 국민의힘 공천관리위원회의 컷오프(경선배제) 결정에 반발해 당내 갈등이 이어지고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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