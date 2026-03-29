김효주, 포드 챔피언십 3R 4타 차 선두…2주 연속 우승 청신호

▲ 프로골퍼 김효주

김효주가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 2주 연속 우승 가능성을 부풀렸습니다.김효주는 한국시간으로 오늘(29일) 미국 애리조나주 피닉스의 월윈드 골프 클럽(파72·6천675야드)에서 열린 LPGA 투어 포드 챔피언십(총상금 225만달러) 3라운드에서 이글 1개와 버디 9개를 묶어 11언더파 61타를 쳤습니다.사흘 합계 25언더파 191타를 기록한 김효주는 2위 넬리 코르다(미국)를 4타 차로 앞선 단독 선두가 됐습니다.이로써 김효주는 지난주 파운더스컵에 이어 2주 연속 우승, 또 지난해 이 대회에 이어 2년 연속 포드 챔피언십 제패 가능성을 높였습니다.투어 통산 8승의 김효주는 지난주 파운더스컵에서도 3라운드까지 2위 코르다에게 5타를 앞선 끝에 와이어 투 와이어 우승을 달성했습니다.2라운드까지 코르다에게 2타 뒤진 단독 2위였던 김효주는 이날 전반에만 4타를 줄이며 코르다와 공동 선두를 이뤘습니다.코르다와 2인 1조 동반 플레이를 벌인 김효주는 10번 홀(파3)에서 약 10ｍ 정도 긴 버디 퍼트를 넣고 코르다를 1타 차로 앞선 단독 1위가 됐습니다.기세가 오른 김효주는 11번 홀(파4) 버디에 이어 12번 홀(파5)에서는 이글 퍼트를 넣었고, 13번 홀(파4)에서도 버디를 잡는 등 10∼13번의 4개 홀에서 5타를 줄였습니다.이 사이에 코르다는 12번 홀에서만 버디를 잡아 김효주와 간격이 4타로 확 벌어졌습니다.김효주와 코르다는 2주 연속 챔피언 조에서 격돌하게 됐습니다.투어 2년 차 윤이나가 버디 7개와 보기 2개를 묶어 5언더파 67타를 치고 3라운드 합계 16언더파 200타, 공동 3위로 도약했습니다.지난해 LPGA 투어에 데뷔한 윤이나는 작년 11월 토토 저팬 클래식 공동 10위가 가장 좋은 성적입니다.교포 선수 리디아 고(뉴질랜드)도 윤이나와 함께 공동 3위로 3라운드를 마쳤습니다.공동 3위 선수들과 단독 선두 김효주의 격차가 무려 9타나 나기 때문에 이번 대회 우승 경쟁도 사실상 김효주와 코르다의 '양강 구도'로 좁혀졌습니다.전인지가 15언더파 201타, 단독 8위에 오르며 2023년 8월 CPKC 여자오픈 공동 8위 이후 2년 7개월 만에 '톱10' 성적을 바라보게 됐습니다.(사진=게티이미지코리아)