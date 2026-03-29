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올해 로스쿨 합격생 10명 중 6명은 '서·연·고' 출신

한성희 기자
작성 2026.03.29 10:22 조회수
올해 로스쿨 합격생 10명 중 6명은 '서·연·고' 출신
▲ 서울대·고려대·연세대 SKY 대학

올해 로스쿨 합격생 10명 중 6명가량이 서울대·연세대·고려대에서 학부를 마친 것으로 조사됐습니다.

오늘(29일) 종로학원이 2026학년도 22개 로스쿨 합격자의 출신 대학을 분석한 결과, 전체 합격자 1천856명 중 서울대와 연세대, 고려대 출신은 모두 58.7%(1천90명)로 집계됐습니다.

서울대가 23.1%(429명)로 가장 많았고, 고려대는 20.2%(374명), 연세대는 15.5%(287명)이었습니다.

그다음이 성균관대(7.7%, 142명), 이화여대(4.0%, 74명), 경찰대(3.9%, 72명), 한양대(3.6%, 67명) 순이었습니다.

서울대 로스쿨 합격자 가운데 서울대에서 학부를 마친 합격자 비율은 61.8%에 달했습니다.

고려대(44.4%), 경희대(35.4%), 연세대(33.3%), 성균관대(32.6%) 등을 크게 웃돈 것으로, 여전히 '순혈주의'가 강하게 작동하는 것으로 나타났습니다.

서울대는 신입생 선발 시 법학적성시험(LEET) 성적을 전국 로스쿨 중 가장 낮은 수준인 30%만 반영하고 있습니다.

반면 학업 능력과 태도, 법률가로서의 소양과 발전 가능성 등을 종합적으로 살펴보는 '정성평가'를 40% 반영합니다.

2026학년도 서·연·고 로스쿨 합격자 가운데 인문계열은 77.9%, 자연계열 14.2%, 기타 7.8%였습니다.

자연계열 합격자 비중은 2018학년도 8.0%에서 2026학년도 14.2%로 올랐습니다.

(사진=연합뉴스)
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