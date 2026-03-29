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이란 대학캠퍼스들 잇따라 폭격당해…"과학기반 마비 노려"

정유미 기자
작성 2026.03.29 09:59 조회수
이란 대학캠퍼스들 잇따라 폭격당해…"과학기반 마비 노려"
▲ 현지시간 28일 이란 테헤란에서 미국-이스라엘 군사 작전 중 한 여성이 주거용 건물을 파괴한 현장을 바라보고 있다.

이란 과학기술 인력을 육성하는 대학들이 이스라엘의 소행으로 추정되는 공습을 잇따라 받았습니다.

에스마일 바가에이 이란 외무부 대변인은 28일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 테헤란 과학기술대와 이스파한 공대가 공격을 받았다고 전하면서 미국과 이스라엘이 "대학, 연구소, 역사적 기념물, 저명한 과학자들을 체계적으로 표적 삼아 공격함으로써 국가의 과학 기반과 문화유산을 마비시키려 한다"고 비난했습니다.

바가에이 대변인은 "미국과 이스라엘은 이란의 핵 프로그램에 대처하고 있다고 주장하지만 이는 악랄한 구실에 불과하다"며 "진짜 의도를 숨기기 위한 단순한 조작"이라고 주장했습니다.

이스라엘은 작년 6월 전쟁에 이어 이번 전쟁 과정에서도 이란의 핵 과학자들을 표적 공격해 살해하고 있습니다.

BBC는 테헤란 과학기술대 내 건물이 폭격을 받아 불타고 있는 모습을 담은 영상을 입수했으며 지리 정보 확인 결과 영상 속 장소가 과학기술대가 맞는 것으로 확인됐다고 보도했습니다.

한편 이스라엘군은 28일(현지시간) 테헤란에 있는 이란 정부의 해양산업기구(MIO) 본부를 공격했다면서 이곳이 다양한 해군 무기 연구와 개발, 생산을 하는 곳이라고 밝혔습니다.

이스라엘은 최근 들어 미국이 일방적으로 휴전을 선언할 가능성이 있다고 보고 주요 전략 표적에 대한 공습을 강화하고 있습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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