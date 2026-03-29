미 해군·해병대 3천500명 중동 배치 완료…대이란 압박 강화

▲ 중동 지역 파견된 미군 병력들

미군은 해군 및 해병대 병력 약 3천500명의 중동 추가 배치를 완료했다고 28일(현지시간) 밝혔습니다.중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부는 이날 소셜미디어 엑스(X) 계정을 통해 "27일 강습상륙함 트리폴리함(LHA 7)에 탑승한 미 해군과 해병대 병력이 중부사령부 관할 구역에 도착했다"고 밝혔습니다.이 군함은 약 3천500명의 해군·해병대로 구성된 트리폴리 상륙준비단과 31해병원정대의 기함으로, 수송기와 전투기, 상륙작전 등 각종 전술 자산을 함께 운용한다고 중부사령부는 설명했습니다.해병원정대는 전통적으로 함정에서 해안으로 이동이 필요한 상륙 작전, 대규모 대피 작전 등의 임무에 투입돼 왔습니다.지상 및 항공 전투 부대를 보유하고 있으며 일부 부대는 특수작전 훈련도 받는다고 미 CNN 방송은 전했습니다.도널드 트럼프 미국 대통령은 이란 발전소 시설에 대한 공격을 유예하고 오는 4월 6일까지 이란과 협상하겠다고 앞서 밝혔습니다.그러나 이런 가운데서도 해병원정대와 육군 정예부대 수천 명을 중동 지역에 증파하고 있습니다.협상을 진행하면서도 중동 지역 병력을 늘려 지상전 가능성에도 대비하려는 움직임으로 풀이됩니다.다만 미국은 이란군 및 군사시설에 대한 공격은 계속하고 있습니다.중부사령부는 지난달 28일 작전 개시 이후부터 이날 오전까지 1만 1천 개 이상의 목표물을 타격했으며, 이란 군함 150척 이상이 파괴되거나 손상됐다고 밝혔습니다.(사진=미 중부사령부 엑스(X) 계정, 연합뉴스)