위안부 피해자 할머니 한 분 별세…생존자 다섯 분으로 줄어

▲ 서울 종로구 옛 일본 대사관 앞 평화의 소녀상 모습

오늘(28일) 일본군 '위안부' 피해자 할머니 한 분이 별세해 정부에 등록된 생존 피해자가 다섯 분으로 줄었습니다.성평등가족부는 오늘 저녁 보도자료를 통해 일본군 위안부 피해자 할머니 A 씨의 사망 소식을 전하고 애도의 뜻을 밝혔습니다.유가족 요청에 따라 고인의 인적 사항은 공개되지 않았습니다.원민경 성평등가족부 장관은 "건강하시길 기원했던 할머니 한 분이 또 떠나셔서 안타까운 마음을 금할 수 없다"며 "고인의 장례 지원에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.이어 "정부에 등록된 피해자 중 생존자는 이제 다섯 분에 불과하다"며 "남은 피해자들이 여생을 편안히 보내실 수 있도록 세심히 살피고 지원하는 한편, 명예와 존엄 회복을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔습니다.성평등가족부에 따르면 올해 3월 기준 정부에 등록된 일본군 '위안부' 피해자는 총 240분으로, 이 가운데 235분이 세상을 떠났습니다.생존 피해자의 최고령은 1928년생으로 만 97세이며, 평균 연령은 만 95.8세입니다.연령별로는 90∼95세 두 분, 96세 이상 세 분입니다.(사진=연합뉴스)