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청와대, 이 대통령 '북한 사과하겠나' 발언에 "남북 관계 안타까움 표현"

김혜영 기자
작성 2026.03.28 20:18 조회수
청와대, 이 대통령 '북한 사과하겠나' 발언에 "남북 관계 안타까움 표현"
▲ 서해수호의날 참석한 이 대통령

청와대는 이재명 대통령이 북한에 사과를 요구하는 천안함 유가족에 대해 '사과하라고 한다고 해서 북한이 사과하겠느냐'고 답했다는 한 보도와 관련해 야당의 공세가 이어지자 "대통령의 해당 발언은 남북 관계의 냉혹한 현실에 대한 안타까움을 표현한 것"이라고 밝혔습니다.

청와대 관계자는 오늘(28일) 이같이 설명하면서 "정부는 영웅들의 희생이 헛되지 않도록 흔들림 없는 안보로 보답할 것"이라고 말했습니다.

앞서 한 언론은 어제 서해수호의 날 기념식을 마치고 퇴장하는 이 대통령에게 천안함 유족이 '북한에 사과를 요구해달라'고 하자, 이 대통령이 '사과하라고 한다고 해서 사과를 하겠느냐'고 답했다고 보도했습니다.

이에 국민의힘 박성훈 수석대변인은 논평을 통해 해당 보도를 언급하며 "'끝까지 사과를 요구하겠다'는 그 한마디가 그리 어렵느냐"며 "유족의 손을 잡고 눈물을 보이는 것보다 중요한 것은 그 죽음의 책임을 끝까지 묻겠다는 국가의 강력한 의지"라고 밝혔습니다.

더불어민주당은 국민의힘이 "선거철마다 되풀이되는 얄팍한 북풍몰이"를 하고 있다며 "천안함 유가족의 아픔을 선거용 정쟁 도구로 쓰는 패륜적 행태를 즉각 중단해야 한다"고 맞받았습니다.
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