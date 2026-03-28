[날씨/XR] 서울 낮 최고 '20.5도'…미세먼지 말썽

포근한 봄 날씨가 이어지면서 오늘 서울은 올봄 들어 가장 기온이 높았습니다.



20.5도까지 낮 기온이 올랐는데요.



내일(29일)은 구름이 많아지겠지만, 낮 기온 오늘과 비슷하겠고, 일교차는 계속해서 크게 벌어지겠습니다.



맑은 날씨 속 대기는 점점 더 메마르고 있습니다.



오늘 남부 지방까지 건조 특보가 확대된 가운데 바람까지 다소 강하게 불어 산불 조심하셔야겠습니다.



연일 고농도 미세먼지도 말썽을 부렸는데요.



내일 초미세먼지 예측도 보시면 수도권과 세종, 충남 지역은 하루 평균 초미세먼지 농도 나쁨 수준이 이어지겠고 그 밖의 남부 지방도 오전까지 대기질이 탁할 수 있겠습니다.



현재 위성 영상을 확인해 보시면 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향으로 오늘도 전국 하늘 맑게 드러났는데요.



내일은 전국 하늘에 가끔 구름이 많거나 흐린 곳이 있겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 8도로 출발하겠고, 낮 기온은 대전 21도까지 오르는 등 포근한 봄 날씨가 이어지겠습니다.



다음 주 월요일 오전에는 제주와 호남을 시작으로 비가 시작돼 밤이 되면 경기 남부 지역까지 확대되겠고, 이 비는 화요일 오전까지 내리는 곳이 많겠습니다.



(임은진 기상캐스터)