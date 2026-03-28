민주 "국민의힘, 천안함 유가족 아픔을 정쟁 도구로…얄팍한 북풍몰이"

▲ 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표, 개혁신당 이준석 대표가 27일 국립대전현충원에서 이재명 대통령의 서해수호의 날 기념사를 듣고 있다.

국민의힘이 이재명 대통령을 향해 북한에 천안함 피격과 관련한 사과를 요구하라고 주문한 데 대해 더불어민주당이 "선거철마다 되풀이되는 얄팍한 북풍몰이"라고 비판했습니다.전수미 대변인은 오늘 서면 브리핑에서 "국민의힘은 천안함 유가족의 아픔을 선거용 정쟁 도구로 쓰는 패륜적 행태를 즉각 중단해야 한다"며 이같이 말했습니다.앞서 국민의힘은 이 대통령이 어제 '서해 수호의 날 기념식'에서 '북한에 사과를 요구해달라'는 천안함 피격 사건 유족의 요청에 '사과하라고 한다고 해서 북한이 하겠습니까'라고 답했다는 한 언론 보도를 거론하며 "이 대통령이 천안함 유족 가슴에 또다시 비수 꽂았다"고 비판했습니다.이에 대해 전 대변인은 "국민의힘이 또다시 호국 영웅들의 숭고한 희생을 정쟁의 도구로 삼고 있다"며 "자신들이 초래했던 안보 파탄과 민주주의를 위협했던 과거부터 국민 앞에 석고대죄하는 것이 도리"라고 꼬집었습니다.이어 "한반도의 안보가 뿌리째 흔들렸던 참혹한 시절은 언제나 보수 정권 때였다"며 "천안함 사건과 연평도 포격 사태는 이명박 정권의 치명적인 안보 공백과 경계 실패가 부른 참사였다"고 지적했습니다.그러면서 "윤석열 정권의 안보 파탄 역시 끔찍했다"며 "우리 안방인 서울 하늘이 북한 무인기에 허망하게 뚫렸고, 심지어 자신들의 무능을 덮고자 '비상계엄'이라는 헌정 파괴 폭거까지 자행했다"고 말했습니다.전 대변인은 "이재명 정부의 안보는 다르다"며 "공허하고 자극적인 '말 폭탄'으로 한반도의 긴장을 고조시키지 않는다"고 강조했습니다.(사진=와대통신사진기자단, 연합뉴스)