타이거 우즈, '음주 혹은 약물 운전' 혐의…보석금 내고 석방, 머그샷 공개

▲ 전복된 차량 옆에 서 있는 타이거 우즈

음주 또는 약물 운전 혐의로 경찰에 체포된 '골프 황제' 타이거 우즈가 보석금을 내고 석방됐습니다.AP 등 외신에 따르면, 미국 플로리다주 미친 카운티 보안관실은 현지 시각 28일, 우즈가 보석금을 낸 뒤 귀가했다고 발표했습니다.보석금 액수는 공개하지 않았습니다.보안관실은 우즈의 머그샷도 공개했습니다.우즈는 사고 당시 입었던 푸른색 셔츠 차림으로, 충혈된 눈으로 카메라를 응시했습니다.우즈는 현지 시각 27일 오후 2시쯤 자신의 랜드로버 차량을 몰고 자택 인근인 미 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로를 주행하던 중 교통사고를 냈습니다.그는 소형 트레일러를 연결한 픽업트럭을 추월하려다 충돌했고, 그 충격으로 차량이 전복됐습니다.우즈는 조수석 쪽 창문으로 기어 나왔으며 크게 다치지는 않았습니다.당국에 따르면, 우즈는 현장에서 음주측정기 검사에 응해 음성 반응이 나왔으나 소변 검사를 거부해 체포된 뒤 주 법에 따라 구금됐습니다.USA투데이는 플로리다주 법령을 인용해 "음주 운전 초범은 최대 6개월의 징역형과 1천 달러 이하의 벌금형이 선고될 수 있고 적법한 검사를 거부할 경우 최대 60일의 징역형과 500달러 이하의 벌금, 면허 정지 처분을 받을 수 있다"고 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)