피겨 신지아, 첫 시니어 세계선수권서 8위…이해인 13위

▲ 신지아 선수 (자료사진)

피겨스케이팅 여자 싱글의 신지아(세화여고)가 시니어 세계선수권대회 데뷔전에서 8위에 올랐습니다.신지아는 오늘(28일) 체코 프라하에서 열린 2026 국제빙상경기연맹(ISU) 피겨스케이팅 세계선수권대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 71.05점, 예술점수(PCS) 65.60점, 총점 136.65점을 받았습니다.신지아는 쇼트프로그램 65.24점을 더한 최종 총점 201.89점으로 톱10 진입에 성공했습니다.지난해까지 주니어 무대에서 뛴 신지아는 만 17세가 된 올 시즌 시니어 무대에 데뷔했습니다.함께 출전한 이해인(고려대)은 TES 55.49점, PCS 61.19점, 총점 116.68점, 최종 총점 185.18점으로 13위에 자리했습니다.6년 연속 톱10 도전엔 아쉽게 실패했습니다.두 선수의 선전으로 한국 여자 피겨는 내년 세계선수권대회에도 2명의 선수를 파견할 수 있게 됐습니다.세계선수권대회는 종목별 각국 선수 순위 합에 따라 다음 대회 출전권을 배정합니다.2명이 출전할 경우 순위 합이 13 이하일 때는 3장, 28 이하일 때 2장, 28을 초과하면 1장이 주어집니다.신지아는 프리스케이팅 프로그램 '사랑의 꿈'에 맞춰 연기를 시작했습니다.첫 연기 과제 더블 악셀을 성공한 뒤 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 수행했습니다.이어 트리플 살코, 트리플 루프까지 클린 행진을 이어갔습니다.전반부 마지막 과제인 체인지 풋 콤비네이션 스핀은 최고 난도인 레벨 4로 연기했습니다.유일한 실수는 가산점이 붙는 후반부 처음에 나왔습니다.트리플 플립으로 시작하는 콤비네이션 점프를 뛰려다가 타이밍을 놓치면서 싱글(1회전) 단독 점프로 연기해 큰 손해를 봤습니다.신지아는 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스 점프를 깨끗하게 뛴 뒤 마지막 트리플 러츠에서 더블 토루프와 더블 루프를 붙이며 만회했습니다.모든 점프 과제를 마친 신지아는 플라잉 카멜 스핀(레벨4)과 스텝시퀀스(레벨4), 코레오시퀀스, 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)으로 연기를 마무리했습니다.쇼트프로그램에서 10위를 기록했던 이해인은 다소 아쉬운 경기력을 보였습니다.더블 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프와 트리플 러츠-더블 토루프-더블 루프 콤비네이션 점프, 트리플 살코 점프를 연이어 성공했지만 트리플 루프를 1회전 점프로 처리하면서 흔들렸습니다.후반부 첫 연기과제로 택한 트리플 러츠와 마지막 점프인 트리플 플립도 각각 더블(2회전) 점프와 싱글 점프로 뛰면서 점수가 대폭 깎였습니다.우승은 이번 대회를 끝으로 은퇴하는 일본의 사카모토 가오리(238.28점)가 차지했습니다.2022년부터 2024년까지 세계선수권대회 우승을 차지한 사카모토는 지난해 은메달을 획득했고, 올해 왕좌를 되찾은 뒤 명예롭게 퇴장했습니다.개인 최고점으로 화려하게 피겨 인생을 마친 사카모토는 눈물을 펑펑 흘리며 작별을 고했습니다.은메달은 지바 모네(228.47점·일본), 동메달은 니나 핀자로너(215.20점·벨기에)가 차지했습니다.2025 세계선수권대회 우승자이자 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 금메달리스트인 알리사 리우(미국)는 출전하지 않았습니다.아이스댄스 리듬댄스에 출전한 임해나-권예 조는 TES 38.62점, PCS 31.21점, 총점 69.83점으로 31개 출전 팀 중 19위에 올라 상위 20개 팀이 오르는 프리 댄스 진출에 성공했습니다.1위는 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 우승한 로랑스 푸르니에 보드리-기욤 시즈롱 조(92.74점·프랑스)가 차지했습니다.(사진=연합뉴스)