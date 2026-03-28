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석유 최고가격제 둘째 날…다음 주 휘발유 2천 원 가나

이태권 기자
작성 2026.03.28 09:54 수정 2026.03.28 09:57 조회수
석유 최고가격제 둘째 날…다음 주 휘발유 2천 원 가나
▲ 2차 석유 최고가격제 시행

2차 석유 최고가격제 시행 둘째 날인 오늘(28일) 전국 주유소 기름값이 대폭 뛰었습니다.

유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 L당 1천849.7원으로 전날보다 10.9원 올랐습니다.

같은 시각 경유 가격은 1천844.1원으로 9.6원 상승했습니다.

전국에서 가장 비싼 서울 지역 기름값도 크게 뛰었습니다.

서울 평균 휘발유 가격은 L당 1천890.5원으로 전날보다 24.9원 올랐습니다.

서울 평균 경유 가격은 18.6원 상승한 1천872.1원으로 집계됐습니다.

2차 석유 최고가격제가 시행된 첫날인 전날(27일)에도 전국 기름값은 크게 상승했습니다.

지난 27일 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 전일보다 19.4원 오른 1천838.8원, 경유는 18.8원 오른 1천834.6원이었습니다.

정부는 지난 27일 2차 석유 최고가격제를 시행하고 보통휘발유는 1천934원, 자동차용 및 선박용 경유는 1천923원, 실내 등유는 1천530원으로 각각 지정했습니다.

1차 석유 최고가격(휘발유 1천724원, 경유 1천713원, 실내 등유 1천320원) 대비 모든 유종이 210원씩 인상됐습니다.

다음 주 전국 주유소 평균 휘발유 가격이 2천 원을 돌파할 수 있다는 전망이 나옵니다.

앞서 지난 1차 최고가제 공시 때 주유소의 평균 휘발유 판매 가격은 정유사의 공급 가격보다 100원가량 높았습니다.

주유소가 기존 수준의 마진을 유지한다고 가정하면 전국 평균 휘발유 가격이 2천 원을 넘어설 가능성도 배제할 수 없습니다.

한편 주간 기준 전국 주유소의 역대 최고 평균 휘발유 가격은 2022년 6월 5주 차의 2천137.7원입니다.

이후 물가 상승률 등을 고려하면 조만간 역대 최고치를 경신할 것이라는 분석도 나옵니다.
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