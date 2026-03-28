한·우크라 외교장관 "북 포로, 인도주의 부합하게 해결 협력"

▲ 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의

한국과 우크라이나 외교장관이 우크라이나 내 북한군 포로 문제를 국제법과 인도주의 원칙에 부합하는 방식으로 해결하기 위해 지속 협력해 나가기로 했습니다.조현 외교부 장관은 현지시간 27일 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 외교장관회의 계기에 안드리 시비하 우크라이나 외교장관과 회담하고 이같이 의견을 모았다고 외교부가 밝혔습니다.조 장관은 지난 6일 국회 외교통일위원회에서 북한군 포로 송환에 관한 질의에 우크라이나 외교장관과 직접 면담에서 북한군이 러시아나 북한으로 송환되지 않을 것이라는 확약을 받았다고 답한 바 있습니다.그 연장선상에서 북한군 포로 문제에 대해 계속 논의가 이뤄지고 있는 것으로 보입니다.우크라이나 측 요청으로 이뤄진 회담에서 조 장관은 종전을 위한 외교적 노력이 지속되고 있는 만큼 조만간 의미 있는 진전이 이루어지기를 바란다며, 정부 역시 높은 관심을 가지고 관련 동향을 예의주시하고 있다고 말했습니다.아울러 조 장관은 현지시간 26∼27일 파리 근교에서 개최된 G7 외교장관회의에 참석해 글로벌 거버넌스 개혁과 해양안보 등 국제사회 현안을 논의했습니다.조 장관은 급변하는 국제정세에서 다자주의와 규범기반 질서가 여전히 적실성을 가지게 하기 위해서는 실질적인 개혁 노력이 필요하다고 강조하고, 유엔 시스템 전반의 효율성 제고를 위한 '유엔 80 이니셔티브'에 지지를 표명했습니다.또 현 중동 상황으로 인한 호르무즈 해협 통항 교란의 여파에서 볼 수 있듯 해양 안보가 국제사회의 핵심 이익임을 환기했습니다.이번 G7 외교장관회의에는 G7 회원국(미국·영국·독일·프랑스·이탈리아·일본·캐나다) 이외에도 한국, 브라질, 인도, 사우디아라비아, 우크라이나 외교장관이 참석했습니다.(사진=외교부 제공, 연합뉴스)