뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

메르츠 "미·이스라엘 공격, 이란 정권교체로 연결 안 될 것"

정다은 기자
작성 2026.03.28 07:00 조회수
메르츠 "미·이스라엘 공격, 이란 정권교체로 연결 안 될 것"
▲ 프리드리히 메르츠 독일 총리

1개월을 맞은 중동 전쟁에 대해 서방 정상들이 비관적인 전망을 드러냈습니다.

프리드리히 메르츠 독일 총리는 미국·이스라엘의 공격이 이란의 정권 교체로 이어질 가능성은 적다고 예상했습니다.

AFP통신 등에 따르면, 메르츠 총리는 27일(현지시간) 독일 일간 프랑크푸르터알게마이네차이퉁(FAZ) 주최로 열린 한 포럼에서 "진정 정권 교체가 목표인가"라고 반문하며 "만약 그렇다면, 달성하리라 생각하지 않는다"고 밝혔습니다.

그는 아프가니스탄 전쟁을 언급하며 과거 분쟁에서 "그것은 대부분 실패로 돌아갔다"고 지적했습니다.

메르츠 총리는 또한 미국과 이스라엘이 종전을 위한 명확한 전략을 가졌는지에 대해서도 회의적이라는 입장을 드러냈습니다.

그러면서도 전투가 종료된 뒤 중동 지역 안정화를 위한 국제사회의 임무에 참여할 준비가 돼 있다고 덧붙였습니다.

도날트 투스크 폴란드 총리는 이날 폴란드 기자들에게 중동 전쟁이 향후 며칠 안에 격화될 가능성이 있다고 말했습니다.

투스크 총리는 "동맹들로부터 받은 정보를 포함해 여러 근거로 판단할 때 며칠 내로 상황이 안정될 가능성은 적다. 오히려 새로운 긴장이 고조될 수 있다"고 우려했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
정다은 기자 사진
정다은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지