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넷플릭스, 북미 구독료 또 인상…프리미엄 요금제 월 4만원꼴

정다은 기자
작성 2026.03.28 06:54 조회수
넷플릭스, 북미 구독료 또 인상…프리미엄 요금제 월 4만원꼴
▲ 넷플릭스

온라인 동영상 서비스(OTT) 업체 넷플릭스가 북미에서 14개월 만에 또다시 구독료를 인상했습니다.

미국 CBS 방송은 27일(현지시간) 넷플릭스가 미국과 캐나다 내 거의 모든 요금제의 구독료를 1∼2달러씩 올렸다고 보도했습니다.

이에 따라 프리미엄 요금제 구독료가 월 26.99달러(약 4만 800원)로 올랐고, 스탠더드 요금제는 17.99달러, 광고형 스탠더드 요금제는 8.99달러가 됐습니다.

계정에 추가 인원을 등록하는 비용도 커졌습니다.

프리미엄 요금제에 추가 인원을 등록하는 비용은 광고를 보지 않는 경우 8.99달러에서 9.99달러, 광고형의 경우에도 6.99달러에서 7.99달러로 인상됐습니다.

넷플릭스가 구독 요금을 올린 것은 지난해 1월 이후 14개월 만입니다.

미국과 캐나다가 넷플릭스 전 세계 총매출에서 41%를 차지하고 있는 만큼 이번 가격 인상이 매출을 3%가량 끌어올릴 수 있다고 마켓워치는 전했습니다.

당장의 가격 인상으로 업계 1위 OTT인 넷플릭스 가입자가 이탈할 가능성도 높지 않아 보입니다.

데이터 분석 업체 안테나 분석 결과 넷플릭스의 월평균 이탈률은 2% 안팎으로, 다른 서비스(6∼8%)에 비해 현저히 낮습니다.

넷플릭스의 현재 전 세계 구독자 수는 3억 2천500만 명으로, 꾸준히 늘고 있습니다.

한국에서의 구독료가 오를지도 관심사입니다.

넷플릭스는 지난해에도 1월 북미 구독료를 올린 뒤 같은 해 5월 한국에서 광고형 스탠더드와 베이식 요금제 가격을 상향 조정한 바 있습니다.

(사진=게티이미지코리아)
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