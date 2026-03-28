후티 반군 "이란 돕겠다"…'홍해 길목' 막히나

<앵커>



예맨의 후티 반군이 이란 편에서 참전할 준비가 됐다는 공식 입장을 내놨습니다. 호르무즈 해협에 이어 또 다른 세계 물류 동맥인 홍해 항로까지 봉쇄될 위기가 고조되고 있습니다.



백운 기자입니다.



<기자>



현지시간 26일, 예멘의 친이란 조직 후티 반군 지도자 압둘 말리크 알 후티가 이번 전쟁에 군사 개입할 수 있다는 입장을 공식화했습니다.



[압둘 말리크 알 후티/예멘 후티 반군 지도자 : 군사적 대응을 요구하는 상황이 벌어지면 우리는 이전에도 그랬듯이 전능하신 하나님(알라)에 대한 확신을 가지고 대응할 것입니다.]



이란이 미국이 지상 작전을 시도하면 다른 전선을 열겠다며 후티 반군이 통제할 수 있는 바브엘만데브 해협을 지목하자 적극 호응하고 나선 겁니다.



후티 반군이 참전하면 세계 무역량의 약 12%, 해상 원유 물동량의 약 10%가 오가는 홍해와 아덴만을 잇는 좁은 길목, 바브엘만데브 해협이 위험해집니다.



지난 2023년 이스라엘과 하마스의 전쟁이 시작되자, 후티 반군은 2년 가까이 이 해협에서 상선을 여러 차례 공격한 바 있습니다.



직접 상선에 올라타 배를 나포한 뒤 폭파하거나, 드론, 대함 미사일을 동원해 선박을 공격해 왔습니다.



가장 좁은 곳은 폭이 29km, 대형 선박이 항행할 수 있는 곳은 왕복 양방향 폭이 각각 3.2km에 불과해 해협 전체가 후티 반군의 사정권입니다.



이스라엘은 호르무즈 해협 봉쇄 책임자를 제거하며 이란을 압박하고 있습니다.



[베냐민 네타냐후/이스라엘 총리 : 우리는 혁명수비대 해군 사령관을 제거했습니다. 이 사령관의 손에는 많은 피가 묻어 있습니다. 게다가 호르무즈 해협 봉쇄를 주도한 인물입니다.]



하지만 이란은 이미 일부 선박들로부터 위안화로 통행료까지 받으며 호르무즈 해협 장악력을 과시하고 있고, 여기에 원유 수출 우회로 역할을 해 온 홍해 항로마저 후티 반군에 위협받게 되면서 국제사회 우려는 더 커지고 있습니다.



(영상편집 : 김병직, 디자인 : 서승현)