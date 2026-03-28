더 싼 주유소 찾아 '긴 줄'…3,600곳 넘게 올랐다

<앵커>



2차 석유 최고 가격제가 시행되면서 어제(27일) 전국 3천 곳 넘는 주유소가 가격을 올렸습니다. 조금이라도 더 저렴한 주유소를 찾기 위해 운전자들이 몰리면서 20분 넘게 줄을 서는 모습도 나타났습니다.



홍영재 기자가 보도합니다.



<기자>



경기 부천의 한 주유소입니다.



휘발유가 리터당 1천770원, 경유가 1천745원으로 전국 평균보다 60원 이상 싸다 보니 차들이 길게 줄을 섰습니다.



[김정수/부천시 오정구 : 차들이 많아 가지고 20분 정도 기다렸다가 주유하고 있습니다. 평소 이렇게 줄이 긴 적이 없었거든요.]



알뜰주유소에는 점심시간 짬을 내 주유하려는 차들이 몰렸습니다.



[윤규성/서울시 양천구 : 오늘부터 기름값 오른다고 그래가지고요. 집사람이 가득 채우라고 그래가지고.]



2차 석유 최고가격제가 시행된 첫날, 전국 평균 휘발유 가격은 오후 6시 기준 리터당 1천838원, 경유는 1천834원으로 하루 만에 20원 가까이 올랐습니다.



오후 4시 기준 전국 주유소의 35%에 달하는 3천674개 주유소가 휘발유와 경유가격을 올린 것으로 조사됐습니다.



부산의 한 주유소는 휘발유 가격을 리터당 270원이나 올렸고, 인천의 한 주유소는 경유를 282원 인상했습니다.



가격 인상 요인이 없는 기존 재고분까지 가격을 올린 것 아니냐는 의심이 나옵니다.



[이서혜/에너지·석유시장감시단 대표 : '가격이 오를 것이다'라는 얘기들을 계속하니까 이제 미리 선반영한 거죠. 그렇게밖에 볼 수가 없어요. 아무 요인이 없기 때문에.]



주유소들은 운전자들이 몰리면서 평소보다 재고가 빨리 소진되고 있다고 말합니다.



2차 공급 최고 가격은 1차 최고가보다 210원 오르며 휘발유와 경유 모두 1천900원이 넘습니다.



이르면 다음 주 초 기름 값이 평균 2천 원을 넘을 것이라는 전망이 나옵니다.



[한대현/운송 기사 : (부담) 많이 되죠. 2천 원까지 올라갔을 때는 급하게 일단 계속 넣어놔야죠. 저희가 일주일에 많으면 두 번 적게는 한 번씩 주유를 하는데.]



정부는 2차 최고가격 시행 직후 가격을 곧바로 올린 주유소는 폭리를 취한다고 판단해 '무관용 원칙'으로 대응하고, 특히 알뜰 주유소가 과도하게 가격을 올리면 즉각 계약을 해지하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 최호준·양지훈, 영상편집 : 김진원)