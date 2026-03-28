1. "지상군 투입 없이 전쟁 몇 주 내 끝날 것"



루비오 미 국무장관이 지상군 투입 없이도 목표를 달성할 수 있다고 말했습니다. 또 이란과의 전쟁이 몇 주 안에 끝날 것이라고 밝혔습니다.



2. 이란 핵시설 잇따라 피격…"방사능 유출 없어"



이스라엘이 이란 본토 공습을 강화한 가운데 이란 핵시설이 잇따라 공습받았습니다. 이란 당국은 방사능 유출이나 인명 피해는 없다고 밝혔습니다.



3. 국제유가 급등…주유소 3,600여 곳 가격 인상



중국 선박마저 호르무즈 해협을 통과하지 못하자 국제유가가 급등해 브렌트유는 다시 110달러를 넘었습니다. 국내에서는 2차 석유최고가격제가 시행된 첫날 전국 3천600여 넘는 곳이 가격을 올렸습니다.



4. '사적 보복 대행' 윗선 검거…'배민'서 정보 빼내



남의 집 앞에 오물을 투척하는 등 '사적보복 대행' 범죄를 저지른 일당의 윗선이 검거됐습니다. 이들은 음식 배달 플랫폼 '배달의민족' 외주사에 위장 취업해 개인정보를 빼돌려 범죄에 이용했던 것으로 드러났습니다.