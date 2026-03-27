이스라엘 국방 "이란 본토 타격 강화…목표물도 확대"

▲ 전황 평가 회의에 참석한 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관(가운데)

미국이 이란과 종전 협상을 시도하고 있지만 이스라엘은 이란의 미사일 공격을 이유로 오히려 공세를 대폭 강화하겠다는 입장을 밝혔습니다.이스라엘 카츠 이스라엘 국방장관은 27일(현지시간) 전황평가 회의에서 "베냐민 네타냐후 총리와 나는 이란 테러 정권에 이스라엘 민간인을 향한 미사일 발사를 중단할 것을 경고한 바 있다"고 말했습니다.그러나 거듭된 경고에도 이란의 미사일 발사가 계속되고 있다면서 "이에 따라 이란 내 이스라엘군의 타격은 더욱 강화될 것"이라고 경고했습니다.그는 또 "이스라엘 민간인을 겨냥한 군사 수단을 개발하고 사용하는 데 일조하는 다른 부문의 목표물들로 타격 대상을 확대할 것"이라며 대이란 공격 범위를 확대하겠다는 뜻도 밝혔습니다.이어 "그들은 이러한 전쟁 범죄에 대해 무거운 대가를 치를 것이며 그 대가는 갈수록 더 무거워질 것"이라고 덧붙였습니다.최근 이스라엘에서는 이란이 쏜 탄도미사일이 방공망을 뚫고 예루살렘, 텔아비브 등 대도시의 민간인 거주 지역 등에 떨어져 사상자가 발생하는 사례가 늘고 있습니다.(사진=이스라엘 국방부 제공, 연합뉴스)