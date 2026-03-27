[날씨/XR] '분홍빛' 진해…평년보다 이른 개화, 서울은?

오늘(27일) 수도권을 중심으로 초미세먼지주의보가 발령됐습니다.



지금도 공기질이 좋지 못한데요.



주말에는 먼지 상황이 어떨까요.



우선 내일 오전까지는 오늘 쌓인 먼지로 인해서 중부지방을 중심으로 공기질이 탁하겠습니다.



다만 오후부터는 청정한 북서 기류가 유입되면서 농도가 점차 옅어질 것으로 예상되는데요.



내일 중부를 중심으로 오전에 일시적으로 매우 나쁨 수준까지 농도가 오르겠습니다.



한편 오늘 국내 최대 벚꽃축제 진해군항제가 개막했습니다.



이곳은 지난 화요일에 벚꽃이 개화해서 축제 첫날부터 이렇게 화려하게 벚꽃이 수놓고 있습니다.



이번 주 대구를 비롯한 영남 지방에서 벚꽃 공식 개화 소식이 들려왔는데요.



서울도 이번 주 진달래와 개나리가 평년보다 4, 5일가량 일찍 개화한 것으로 봤을 때, 이르면 다음 주 서울에서도 벚꽃 공식 개화 소식이 들려올 것으로 예상되고 있습니다.



다음으로 이어서 위성 영상 보겠습니다.



오늘도 먼지만 아니라면 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다.



내일도 전국이 맑은 가운데 대기가 무척 건조하겠습니다.



일교차도 크게 벌어지겠습니다.



아침 기온은 서울이 6도로 출발하겠고요, 낮 기온은 서울 21도까지 오르면서 올 들어 가장 따뜻할 것으로 예상되고 있습니다.



일요일부터는 차츰 날이 흐려지겠고요, 다음 주 초반에 전국 대부분 지역에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)