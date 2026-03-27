[단독] 잇따른 '보복 테러'…정보 유출 통로에 배달의민족 있었다

▲ 배달의민족

남의 집 현관문에 오물을 뿌리고 낙서를 한 뒤 달아나는 이른바 '보복 테러' 범죄에 음식배달 플랫폼 1위, 배달의민족 고객 개인정보가 악용된 사실이 확인됐습니다.행동대원뿐 아니라 범행을 진두지휘한 30대 남성도 붙잡혔는데, '윗선' 검거 사례가 확인된 건 처음입니다.SBS 취재를 종합하면, 서울 양천경찰서는 지난 1월 행동대원 30대 남성 A 씨를 구속한 데 이어, 최근 협박과 주거침입 등 혐의로 40대 여 모 씨와 30대 이 모 씨, 정 모 씨 등 총 3명을 체포했습니다.여 씨는 텔레그램 대화방에서 '윗선'의 지시를 받아 지난해 배달의민족 외주사가 운영하는 지원센터에 상담원으로 취업한 뒤 고객정보를 빼돌린 혐의를 받습니다.사실상 위장취업을 한 셈인데, 이렇게 빼돌린 주소지 등 개인정보는 지령과 함께 행동대원 A 씨에게 전달됐고 A 씨는 이를 직접 이행한 것으로 전해졌습니다.지난 1월 경기 시흥시와 서울 양천구 등에서 발생한 사적 보복 범죄 신고로 수사에 나선 경찰은 배달의민족 고객정보가 유출된 정황을 포착하고, 배달의민족 사무실을 압수수색했습니다.경찰은 압수물 분석을 통해 정보를 빼돌린 혐의를 받는 여 씨와 이를 진두지휘한 혐의를 받는 이 씨, 정 씨를 잇따라 검거했습니다.A 씨와 여 씨는 경찰 조사에서 '윗선' 이 씨 등에게 금전을 지급받아 범행했다며 혐의를 인정한 것으로 알려졌습니다.여 씨를 구속한 경찰은 이 씨와 정 씨 등을 상대로 구속영장을 신청했고 정확한 범행 동기와 수익 구조 등을 조사하고 있습니다.다수 고객정보가 유출된 정황이 포착된 가운데 배달의민족 측은 "재발 방지책을 마련하겠다"고 SBS에 밝혔습니다.경찰은 다른 기관이나 기업에서도 고객정보 유출 정황이 있을 수 있다고 보고 수사망을 확대하고 있습니다.자세한 소식 오늘(27일) SBS 8뉴스에서 자세히 전해 드립니다.