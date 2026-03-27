방미통위·AI전략위, 'AI 시대 공론장 육성' 간담회

▲ 김종철(왼쪽) 방송미디어통신위원회 위원장과 임문영(오른쪽) 국가인공지능전략위원회 상근부위원장이 27일 정부과천청사에서 디지털 공론장 활성화와 인공지능 오남용 대응 등을 위한 '인공지능 시대 K-공론장 육성 간담회'를 하고 있다.

방송미디어통신위원회와 국가인공지능전략위원회는 'AI 시대 K-공론장 육성을 위한 간담회'를 열고 디지털 공론장 활성화와 인공지능(AI) 오남용 대응 방안을 논의했습니다.두 기관은 정부과천청사에서 열린 간담회에서 공론장이 민주주의의 기반을 넘어 국민의 사고와 지식이 축적되는 AI 시대 핵심 인프라이자 국가 경쟁력의 토대라는 데 의견을 같이했습니다.글로벌 플랫폼 중심의 소통 구조 속에서 국내 데이터 확보의 한계를 극복하기 위해 민간 플랫폼과 연계한 공론장 육성 등 민관 협력 강화의 필요성에도 공감했습니다.아울러 생성형 AI 확산에 따른 허위정보와 딥페이크 등 오남용 문제에 대응하고 국민의 AI 소양을 높이기 위한 제도 개선과 교육 방안도 논의했다고 방미통위는 전했습니다.김종철 방미통위원장은 "공론장은 AI 시대의 국가 경쟁력을 좌우하는 핵심 인프라"라며 "민간의 자율성을 해치지 않으면서 지원을 확대하고 이용자 보호와 오남용 대응을 강화하겠다"고 말했습니다.임문영 국가AI전략위 상근부위원장은 "공론장의 대화·토론 자료는 독자적 AI 파운데이션 모델 학습에 중요한 자산"이라며 "방미통위와 협의를 더욱 확대하겠다"고 강조했습니다.(사진=방송미디어통신위원회 제공, 연합뉴스)